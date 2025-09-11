Badia aprova la retirada de l'amiant de 127 comunitats de veïns, després de 47 reunions amb la ciutadania

El ple de Badia del Vallès ha donat llum verda, per unanimitat, a l’expedient de contractació de les obres per retirar i gestionar l’amiant a 127 comunitats de veïns. Es tracta de la primera fase d’un projecte que preveu eliminar aquest material de tots els edificis d’habitatges del municipi.
L’alcalde del municipi, Josep Martínez, ha subratllat la complexitat de l’operació i ha recordat les 47 reunions mantingudes amb veïns per explicar-ne els detalls. “Estem convençuts que serem el primer municipi d’Europa a eliminar completament aquest material del seu entorn urbà”, ha assegurat.
Tres lots (amb alguns requisits a seguir)
El projecte s’ha dividit en tres lots, d’un milió d’euros cadascun, als quals podran optar les empreses interessades. Els dos primers inclouen la retirada de galeries i tubs mitjançant bastides i un sistema de confinament dinàmic, que consisteix a aspirar l’aire de les zones de treball durant les tasques de desamiantatge. Durant aquest període, els veïns no podran obrir finestres, tot i que els accessos als habitatges no quedaran afectats.
El tercer lot se centra en la retirada de tubs d’amiant a través de treballs verticals, en edificis on encara hi ha escalfadors connectats a aquestes canonades. El cost global de la licitació s’enfila fins als tres milions d’euros, una quantitat que serà coberta íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya dins de la subvenció de 4,4 milions que la Generalitat va concedir a l’Ajuntament per eliminar l’amiant de tots els blocs de pisos de la ciutat.