Subvencions per modernitzar els establiments comercials de Badia

Badia vol millorar el seu teixit de comerços locals. Amb el recent tancament del supermercat Mercadona, l'alcalde Josep Martínez Valencia ja va expressar la intenció de potenciar espais com el Mercat Municipal i fomentar les compres en els negocis vigents. En aquesta direcció, ara l'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per promoure la modernització dels establiments comercials de Badia.
L'objectiu, sostenen, és afavorir i promoure, a més de la modernització, l'atractivitat, la competitivitat i la funcionalitat dels locals comercials de Badia del Vallès amb una superfície màxima de 300 metres quadrats. Les actuacions que seran subvencionables contemplen aspectes com la renovació exterior, renovació interior, supressió de barreres arquitectòniques i introducció de mesures d'eficiència i sostenibilitat.
Les subvencions es poden sol·licitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 31 d'octubre del 2025 i s'atorgaran per rigorós ordre de petició fins a exhaurir el crèdit pressupostari disponible de 6.000 euros. A més, les actuacions que es vulguin fer als locals comercials s'hauran de dur a terme abans del 31 de desembre del 2025.
Només les actuacions qualificades d'aptes podran participar en la distribució de la subvenció. El consistori destaca que amb aquesta actuació les persones comerciants de Badia del Vallès tenen l'oportunitat de millorar i modernitzar els seus locals comercials i fer-los més atractius i sostenibles.