Representants de la plataforma d’afectats per la Llei 11/2025, de 29 de desembre, es van reunir la setmana passada al Parlament de Catalunya amb diversos grups parlamentaris per traslladar la seva preocupació per l’impacte de la recent normativa aprovada per la Generalitat. El col·lectiu reclama una modificació legislativa urgent perquè la llei sobre la pròrroga de la protecció oficial dels pisos s'apliqui exclusivament a futures construccions i no de forma retroactiva, tal com planteja l'escenari actual.
La plataforma va lliurar un document on denuncien que "la nova llei segresta el fruit de l'estalvi de tota una vida", tal com expressa l'entitat en un comunicat conjunt. Segons el manifest, els veïns de poblacions com Badia del Vallès o de barris com el Gornal (l'Hospitalet) i Provençals (Barcelona) ja "han complert la seva funció social" durant 20 o 50 anys de protecció oficial. Ara, exigeixen que l'Administració respecti els contractes originals "i no apliqui de forma retroactiva una normativa que el mateix Consell de Garanties Estatutàries ha posat en dubte per vulnerar la seguretat jurídica".
Reunions amb diferents formacions
La jornada de treball a la cambra catalana va ser gestionada i impulsada per Eliseu Esterlich, candidat a l'alcaldia per Junts a l'Hospitalet de Llobregat. La plataforma ha agraït la seva col·laboració directa, que ha permès elevar les reivindicacions dels afectats a l'esfera institucional i obrir un diàleg directe amb els legisladors. El grup vol garantir la seguretat jurídica dels propietaris i veïns afectats. En paral·lel, des d’ERC van mostrar predisposició a estudiar una “modificació quirúrgica” de la norma, un cop abordat amb els serveis jurídics del partit. Així mateix, es va produir una trobada informal amb la diputada del PSC Eva Candela, amb qui l'entitat celebra haver acordat una reunió de treball per tractar la qüestió pròximament.
En clau vallesana, el replantejament de la Generalitat ha sacsejat el veïnat badienc per una decisió que molts consideren que provoca un "greuge comparatiu". En la localitat, hi ha més de 4.000 immobles que ja van entrar en el mercat lliure -sense topall de preu de venda i amb possibilitat de posar-se a lloguer-; en canvi, n'hi ha més de 1.200 que han quedat 'bloquejats' pel canvi en el taulell de joc i que no seran liberalitzats. L'objectiu del Govern català és que no es perdi el control sobre un gruix d'habitatges que faciliten l'accés al mercat immobiliari en un entorn tensat. L'alcalde, Josep Martínez, va dir que era una mesura "temporal". Però els residents no ho veuen clar. El moviment tampoc ha agradat a l'Associació de Veïns, que considera que la paralització actual genera "divisió". Membres de l'entitat local van ser presents en una assemblea crispada organitzada per la plataforma que va tenir lloc al municipi el 9 de març passat. Els afectats es van trobar per coordinar una resposta davant d'aquesta nova conjuntura, que ha encès el debat en diferents punts del país.