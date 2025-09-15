La retirada de l’amiant és, sense cap mena de dubte, el gran cavall de batalla dels darrers anys a Badia del Vallès. En els últims mesos, les reunions entre Ajuntament i les comunitats de veïns afectades per aquest material s’han succeït, amb més d’una quarantena de trobades. Després de consensuar els passos a seguir, el procés entra ara en una nova fase: el període de presentació d’ofertes per part de les empreses que han de dur a terme l’eliminació del fibrociment en tots els edificis.
Les companyies interessades ja poden presentar les seves ofertes per participar en la licitació de la primera fase del procés de retirada, que afecta 127 blocs d’habitatges del municipi. L’Ajuntament ja ha publicat l’anunci de licitació a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea, un requisit previ necessari per l’elevada quantia del projecte, que se situa al voltant de tres milions d’euros. El consistori destaca que d’aquesta manera es facilita que puguin participar empreses de tota Europa.
El ple de la setmana passada va donar llum verda, per unanimitat, a l’expedient de contractació de les obres. El període de 35 dies per a la presentació d'ofertes va començar dissabte passat, 13 de setembre, i finalitzarà el pròxim 20 d'octubre. La documentació que regeix la licitació es pot consultar a la Plataforma de contractació. L'objectiu del Govern encapçalat per Josep Martínez Valencia sempre ha sigut que les tasques comencessin abans de tancar l'any, una possibilitat que els veïns veuen amb una mica més d'escepticisme a l'espera que les empreses responguin. Tot i això, l'alcalde va destacar el pas endavant. “Badia mereix avançar cap a un futur lliure d'amiant; el futur comença avui”, va pronunciar durant la sessió.
La supervisió del consistori
L’alcalde va destacar que tot el procés comptarà amb el vistiplau i les màximes garanties de seguretat per part de l’Autoritat Laboral, organisme públic que depèn del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Segons va explicar Martínez Valencia, l’Autoritat Laboral ja ha estudiat i validat la documentació prèvia que l’Ajuntament li ha facilitat fa mesos per avançar tota la feina possible.
Satisfacció municipal
El batlle i els equips tècnics de l’Ajuntament van presentar la licitació a l’Associació de Veïns, la Comissió de l’Amiant i als administradors de finques en una reunió que va tenir lloc el divendres 5 de setembre a la Sala de Plens. Un cop presentada la informació als grups, Martínez Valencia va subratllar la feina de l’Ajuntament i la complexitat d’aquest procés extens, llarg i ple de sobrevinguts. “A banda d’agilitzar els processos dins de les nostres possibilitats, cal pedagogia; explicar, explicar i explicar”.
Alhora, va voler agrair el paper del veïnat, “que s’ha organitzat durant l’estiu per escoltar-nos i donar resposta a les nostres peticions, igual que els administradors de finques, que han hagut de fer esforços complementaris a la seva feina diària; també gràcies a l’Associació de Veïns i la Comissió de l’Amiant pel seu suport i proximitat”, va dir.
Com serà el procés?
El projecte s’ha distribuït en tres grans lots tenint en compte la proximitat dels edificis, per garantir l’eficiència de les empreses adjudicatàries i equilibrar econòmicament els tres lots (aproximadament d’un milió d’euros cadascun). Als lots 1 i 2 es retiraran galeries i tubs mitjançant bastides i a través d’un procés de confinament dinàmic de l’espai de les obres (que suposarà l’aspiració dels espais de treball mentre s’estiguin desenvolupant feines de desamiantatge).
Pel que fa al veïnat d’aquestes comunitats l’única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres, i que tot el procés estarà supervisat per la direcció de l’obra. Els accessos i sortides a les llars no registraran cap afectació. El lot 3 correspon a la retirada de tubs d’amiant que s’efectuarà mitjançant treballs verticals.
El valor estimat de la licitació d’aquesta primera fase és de 2.952.466,01 euros (IVA exclòs), un import que estarà íntegrament subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, com a part de la subvenció de 4,4 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament per a la retirada de l’amiant dels blocs d’habitatges de la localitat. Un projecte pioner que vol convertir Badia en la primera ciutat d’Europa que inicia un procés de retirada d’amiant d’aquesta magnitud.