Nou sistema de reserves de les activitats esportives municipals dirigides a Barberà

A partir d’aquest mes de setembre, la ciutadania de Barberà comptarà amb un nou sistema de gestió de les instal·lacions esportives municipals. Des del consistori destaquen que el canvi inclou la millora del model d’activitats dirigides i l’ampliació de l’oferta.
Amb aquest nou plantejament, es deixarà enrere el pagament per activitats concretes en horaris tancats i es donarà pas a un sistema més flexible, basat en una quota mensual (TAR9) que permet gaudir de classes obertes. En un comunicat, l'Ajuntament manté que cada usuari podrà adaptar la pràctica esportiva als seus horaris i necessitats físiques.
Reserves a través d’Sporttia
Per accedir a les activitats dirigides, caldrà fer reserva prèvia, que es podrà gestionar de dues maneres: a través de l’aplicació Sporttia, o de manera presencial a les recepcions de les instal·lacions esportives municipals. Així, la ciutadania podrà reservar una única activitat. Un cop finalitzada aquesta activitat, es podrà tornar a fer una nova reserva. Les activitats es podran reservar amb 24 hores d’antelació.
Per facilitar-ne l’ús, l’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un manual per aprendre a reservar pas a pas les activitats amb Sporttia.
Accés amb l’abonament TAR9
Només les persones que disposin de l’abonament TAR9 podran participar en les activitats dirigides. Aquelles que encara no el tinguin, poden formalitzar la sol·licitud d’aquest abonament adreçant-se a les recepcions de les instal·lacions esportives municipals de Can Llobet o Maria Reverter.