Mig miler de vallesans redescobreixen el món agrari

Diferents explotacions i espais de proximitat van obrir les portes per l'edició de Benvinguts a Pagès la Festa

  • Visita al Parc Agrari de Sabadell -
Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 11:22
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 11:23

Una desena edició amb gairebé mig miler de participants. El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, el Vallès Occidental va tornar a obrir les portes del seu món agrari amb una nova edició de Benvinguts a Pagès la Festa, una iniciativa que convida la ciutadania a conèixer de prop les explotacions, els productors i la gastronomia de proximitat de Catalunya. En aquesta edició, 496 persones van visitar les diferents explotacions i activitats organitzades a la comarca.

Com cada any, les propostes que han despertat un major interès per part dels visitants han estat les explotacions agroalimentàries, destacant el Projecte Geosmina al Mas de Can Sales de Terrassa, el Celler Can Morral del Molí a Ullastrell i la Biomasia Ca N’Oliveró a Castellbsibal, productors de la Xarxa Productes de la Terra.

D’altra banda, les diferents activitats proposades han permès als assistents descobrir l’origen del que mengem a través de tallers per aprendre a fer pa i oli de pagès i visites guiades al Museu de la Pagesia i el Parc Agrari de Can Gambús a Sabadell.

L’activitat forma part de la iniciativa Benvinguts a Pagès, impulsada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Alícia, amb el suport dels consells comarcals i entitats del territori, i que té per objectiu donar visibilitat a la pagesia i fomentar el consum local i responsable.

