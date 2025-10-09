ARA A PORTADA
Belausteguigoitia (BBVA): “No hi ha cap avantatge a esperar una hipotètica segona oferta” Manel Camps
“Només podem obrir l’alberg per a persones sense llar si estem per sota dels 2 ºC” Jan Cañadell Puigmartí
El sensellarisme creix un 145% en cinc anys: "Un problema inesperat et pot canviar la vida en un moment" Jan Cañadell Puigmartí
Genís Roca presenta el seu llibre 'La revolució inevitable' a Sabadell: "No vivim encara en una ciutat digital; estem en trànsit" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Mig miler de vallesans redescobreixen el món agrari
Diferents explotacions i espais de proximitat van obrir les portes per l'edició de Benvinguts a Pagès la Festa