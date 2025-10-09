Setembre negre a la C-58

El Vallès Occidental va tancar el període d'estiu -del 23 de juny a l'11 de setembre- amb 202 accidents a la xarxa viària interurbana. La mateixa xifra que en els dos últims anys, que es va traduir en dos desenllaços tràgics que van acabar amb dues persones mortes. Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit detallaven que les dues víctimes -un conductor de cotxe i un motorista- van perdre la vida en sinistres a la BP-1417 a Sant Cugat i a la C-58. Una artèria que, en aquesta tardor, travessa un període especialment negre.
En les últimes setmanes, precisament la C-58 ha viscut fins a tres accidents mortals. El primer va tenir lloc la matinada del 19 de setembre al punt quilomètric 19,2 de l’autopista, a Terrassa. Un turisme i una motocicleta van topar i el motorista es va desestabilitzar i va caure amb conseqüències fatals. Tan sols una setmana després, aleshores al quilòmetre 3,5 de la carretera C-58, un motorista va morir en un xoc en què també va tenir un automòbil implicat, en el terme municipal de Montcada i Reixac. Finalment, la setmana passada, un cotxe i un camió van col·lidir frontalment i, a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme va morir al pas de l'autopista per Vacarisses.
La situació a la comarca es fa extensible al conjunt de la xarxa catalana. El setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat. És el tercer mes amb més morts per darrere de juliol i març, que en van registrar 18.
Des de l’1 de gener fins al 30 de setembre d’enguany, 112 persones han mort en 104 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius de Trànsit), quan van morir 136 persones en 129 sinistres, la reducció de la sinistralitat és del 17,6% respecte al 2019, i es compleixen els objectius del Pla de Seguretat Viària previst per l’SCT.
El Vallès és la comarca més colpejada per la sinistralitat, amb 11 finats. El Baix Llobregat (7), Osona (6) i Maresme (6) són les altres comarques que de moment sumen més morts. A més, l’AP-7 (13) i la C-58 (9), principals artèries que travessen la comarca, són les que han registrat més morts. L'N-II (8) i l’A-2 (7) també acumulen xifres altes, malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària.
Col·lectius vulnerables
Al país, les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts. En aquest sentit, 34 eren motoristes, 10 vianants i 4 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (34), tot i que n’han mort tres menys que l’any passat, i suposen el 30,4% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (10) i ciclistes (4), n’han mort tres més i un més en comparació amb el 2024, respectivament.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius.