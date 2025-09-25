Mor un motorista en un xoc amb un automòbil a la C-58

Un motorista ha mort aquest dijous en un xoc en què també hi ha hagut un automòbil implicat al quilòmetre 3,5 de la carretera C-58, en terme municipal de Montcada i Reixac. Els serveis d'emergència han rebut l'avís del succés, que ha tingut lloc en sentit Barcelona, cap a les sis de la tarda. El sinistre ha obligat a tallar durant una estona dos carrils.\r\n\r\nQuatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Segons el Servei Català de Trànsit, 109 persones han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.\r\n