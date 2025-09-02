Mobilitzats els Bombers per una reacció química en una empresa a Barberà

Els Bombers treballen aquest dimarts al migdia amb set dotacions en un incident a l'empresa Ravetllat Aromatics, a Barberà del Vallès, on s’ha produït una reacció química accidental en un bidó. A Protecció Civil no li consta que hi hagi cap persona ferida ni tampoc cap afectació a l'exterior de l'empresa.\r\n\r\nTot i això, els Bombers han evacuat diverses empreses de forma preventiva, tal com estableix el protocol. El producte es manté estable a baixa temperatura i els Bombers l’estan manipulant en un entorn refrigerat sense que hi hagi fuita exterior.\r\n\r\n\r\n#Bomberscat hem evacuat preventivament diverses empreses, però constatem que el producte es manté estable a baixa temperatura i l'estem manipulant en un entorn refrigerat. No hi ha fuita exterior. Hi som amb 7 dotacions (avís 12.02 h)\r\nhttps://t.co/npZVuh4gMb\r\n— Bombers (@bomberscat) September 2, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n