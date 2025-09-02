ARA A PORTADA

Mobilitzats els Bombers per una reacció química en una empresa a Barberà

S’han evacuat diverses naus preventivament

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 14:59

Els Bombers treballen aquest dimarts al migdia amb set dotacions en un incident a l'empresa Ravetllat Aromatics, a Barberà del Vallès, on s’ha produït una reacció química accidental en un bidó. A Protecció Civil no li consta que hi hagi cap persona ferida ni tampoc cap afectació a l'exterior de l'empresa.

Tot i això, els Bombers han evacuat diverses empreses de forma preventiva, tal com estableix el protocol. El producte es manté estable a baixa temperatura i els Bombers l’estan manipulant en un entorn refrigerat sense que hi hagi fuita exterior.

 

