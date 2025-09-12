ARA A PORTADA
El Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja l'opa del BBVA i recomana "no acceptar l'oferta" Redacció
Un dels principals accionistes del Banc Sabadell considera que el preu de l'oferta la fa "irrealitzable" Manel Camps
Amb la Diada, comença el curs polític a Sabadell: quines prioritats es marquen els grups municipals? Redacció
Badia aprova la retirada de l'amiant de 127 comunitats de veïns, després de 47 reunions amb la ciutadania Redacció
Un camió cisterna perd part del gasoil que carregava en mig de la C-16
L'incident no ha provocat cap afectació en el trànsit ni cap accident