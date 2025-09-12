ARA A PORTADA

Un camió cisterna perd part del gasoil que carregava en mig de la C-16

L'incident no ha provocat cap afectació en el trànsit ni cap accident

  • El camió que ha perdut part de la càrrega a la C-16 -
Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 09:55
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 10:10

El Departament de Trànsit ha activat la prealerta Transcat aquest matí per la fuita de gasoil d'un camió cisterna que ha perdut part de la seva càrrega en mig de la carretera a Terrassa, en sentit nord. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, hi ha hagut un trencament de la càrrega, per causes desconegudes, de moment, que ha provocat un bassal de gasoil notable a una part de la carretera. S'ha rebut l'avís poc després de les 8 h d'aquest divendres i estan treballant per retirar el vehicle com més aviat millor. 

Diverses unitats del servei de trànsit, així com quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, s'han desplaçat fins a la zona per avaluar els danys del camió i les afectacions a la via i han fet ús d'un producte perquè el gasoil no provoqués incidents entre els vehicles que circulen per la C-16 en sentit nord. La fuita no ha provocat cap accident ni afectació al trànsit, gràcies a la ràpida maniobra del conductor, que s'ha col·locat al voral del carril de reincorporació, i el poc trànsit del moment. Així, el camió està esperant a ser retirat per una grua, que ja ha estat avisada, per poder reprendre completament la normalitat de la via. 

 

