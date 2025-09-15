Primer pas per la construcció i explotació de la planta de biometanització de Can Barba

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa el procés de licitació per a la construcció i explotació de la nova planta de biometanització de Can Barba, al terme municipal de Terrassa. Es tracta d’un projecte estratègic per a la comarca que preveu una inversió de prop de 120 milions d’euros i que es finançarà en gran part amb fons europeus Next Generation.
La nova instal·lació de Can Barba té la voluntat de convertir-se en un referent al territori, ja que permetrà transformar els residus orgànics en recursos valuosos com energia renovable en forma de biogàs i biometà, així com fertilitzant d’alta qualitat per a l’agricultura. La seva posada en marxa suposarà una reducció significativa de les emissions i una menor dependència dels combustibles fòssils, alineant-se amb els objectius europeus de transició energètica.
La licitació, en modalitat de concessió d’obres, integra tant la construcció com la futura explotació de la planta. D’aquest pressupost, prop de 47 milions d’euros corresponen a les obres de millora de la planta. D’aquests, més de 28 milions amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea –Next Generation EU, i 16,5 del Fons de gestió de residus municipals.
El president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Rafa Güeto, assegura que “amb aquesta actuació, el Consorci vol garantir un model de gestió més eficient i adaptat als nous objectius ambientals i energètics, alhora que es contribueix a l’economia circular i a la lluita contra el canvi climàtic”. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 24 d’octubre del 2025.
Increment de la capacitat de tractament
La nova planta permetrà disposar d’una instal·lació de darrera generació per al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals i reforçarà el paper del Vallès Occidental en la transició cap a un model de gestió de residus més sostenible. Les obres permetran dotar la planta de dues línies independents de pretractament i augmentar la capacitat de digestió, passant de 25.000 a 60.000 tones anuals i podent absorbir la generació de residu orgànic (FORM) dels municipis de la comarca.
En els propers anys mitjançant les accions realitzades amb el Programa de suport a les recollides d’alta eficiència es preveu un increment substancial del residus orgànic (FORM). La planta de Can Barba incrementarà la producció de biogàs i diversificarà els seus usos obtenint biometà de qualitat injectable a la xarxa de Gas Natural. Amb la producció de biometà que s’obtindrà amb l’ampliació de la planta es podria subministrar Gas a 8.200 llars.