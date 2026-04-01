ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Ferit un motorista en un accident a la B-124 entre Castellar i Sabadell

El sinistre ha tingut lloc al revolt, en el carril únic de baixada cap a la capital vallesana

  • Un motorista a terra en l'accident a la B-124 -
Publicat el 01 d’abril de 2026 a les 15:12
Actualitzat el 01 d’abril de 2026 a les 17:40

La carretera B-124 torna a ser en el punt de mira. Aquest dimecres, un motorista ha patit un accident de trànsit en el revolt del Punt Blau. Fonts del Servei Català de Trànsit han confirmat que el sinistre ha tingut lloc pocs minuts després de les dues de la tarda. Des del SEM afegeixen que s’han activat dues ambulàncies i han atès un home que ha estat traslladat en estat menys greu al Parc Taulí. La víctima havia estat ràpidament atesa in situ. No hi ha cap més persona ferida i no consten danys materials en cap altre vehicle.

Fins a la zona també s'han desplaçat efectius de trànsit dels Mossos d'Esquadra. La situació ha provocat problemes de circulació, especialment en direcció cap a Sabadell, en el carril on el motorista havia quedat estès a terra. La zona ha estat en el focus del debat per l'estat de l'asfalt, visiblement malmès. De fet, en aquest mateix punt quilomètric ja es va produir un accident viari fa un parell de setmanes, quan un turisme i una furgoneta van topar en el mateix tram. La mesura provisional ha estat col·locar un cartell amb la limitació de velocitat permesa a 40 km/h.

 

Notícies recomenades