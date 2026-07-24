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Atropellen una persona que havia sortit del cotxe després de patir un accident a la B-124

Castellar del Vallès

La carretera entre Sabadell i Castellar ha quedat tallada durant més d'una hora

  • Bombers i efectius del SEM atenen la persona atropellada a la B-124 -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 17:21
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 17:44

La carretera de Sabadell a Castellar (B-124) ha quedat tallada al trànsit aquest divendres durant més d'una hora per l'atropellament d'una persona a la via. Segons informen fonts dels Bombers, la víctima s'havia vist implicada en una col·lisió amb un altre vehicle. En sortir del cotxe, un vehicle que circulava darrere no l’ha vist i l’ha atropellada. A conseqüència del succés, ha hagut de ser traslladada al Parc Taulí de Sabadell. Presentava possibles fractures a la cama, a més d'altres traumatismes.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions, de Sabadell i Castellar. També han treballat a la zona el SEM, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que han regulat el trànsit mentre s'atenia la persona ferida, que havia quedat estesa a l'asfalt. Abans de les sis, la circulació ha recuperat la normalitat.

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