Un any de rècord a l'Auditori Miquel Pont: gairebé una proposta al dia i més de 45.000 espectadors

El titular pràcticament calca el de fa un any: l’Auditori Miquel Pont es consolida com la casa de la cultura a Castellar. Les darreres xifres proven la força del teixit social i la resposta de la ciutadania que ha omplert com mai les butaques. L'equipament municipal ha tancat el 2025 amb 328 activitats, que han aplegat 45.609 espectadors, segons la memòria que ha elaborat la Regidoria de Cultura. L'arribada d'obres artístiques de diferents disciplines ha suposat un impuls, amb un augment del nombre de propostes -56 més que fa un any (+20,5%)- i del volum d’espectadors -7.800 més (+21%)-. La seu ha viscut en viu teatre, música, cinema, conferències i activitats escolars, entre d’altres, que han omplert l'agenda. La mitjana ha estat de més de sis activitats per setmana. Gairebé una al dia. “Les dades continuen reflectint la vitalitat cultural de Castellar i l’esforç, no només de l’Ajuntament, sinó també de les entitats, per oferir una programació cultural de qualitat i accessible per a tothom. L’Auditori és un espai clau per a la cohesió social i l’enriquiment cultural del nostre municipi, i seguirem treballant perquè continuï sent un referent per a la ciutadania”, reivindica la regidora de Cultura, Joana Borrego.
Des del consistori consideren que una de les claus ha estat la diversitat de les activitats. Entre les quals, destaquen les arts escèniques i la música, amb 89 funcions que han atret 22.073 espectadors, que representen el 48,3% del total d’assistents. D'aquestes, les 22 funcions de la temporada estable de teatre i música han reunit 3.949 espectadors i una ocupació mitjana del 75%. A més, s’hi han fet 73 assajos duts a terme per entitats, centres educatius o l’Orquestra Kamerata Castellar, amb els quals s’han sumat 295 espectadors més.
El cinema ha estat també un element fonamental de la programació, amb 117 projeccions que han sumat 13.279 espectadors, el 29,1% del total. Les activitats del BRAM! i el BRAM escolar, en particular, han destacat amb 6.234 espectadors en 38 sessions. També cal posar en valor les projeccions de cineclub (sessions de cinefòrum) i la programació dels “Diumenges d’estrena”, del Cicle Gaudí i de cinema familiar.
Les conferències, activitats acadèmiques o reunions, amb 49 sessions i 9.962 espectadors (un 21,8% del total), han estat un altre tipus d’activitats amb molt bona acollida sobretot gràcies a les 37 xerrades de l’Aula d’Extensió Universitària, amb 7.541 espectadors (16,5%), adreçades al públic més gran. En aquest sentit, el Govern local considera que un dels aspectes més rellevants de la programació ha estat la seva orientació a públics específics, com els escolars i la gent gran. En total, s’han organitzat 49 activitats per a infants i joves, que han atret 12.930 espectadors, amb especial èmfasi en les funcions de la Guia Didàctica de l’Ajuntament, que han sumat més de 9.189 assistents.
La majoria de les activitats han estat organitzades per entitats locals (208 activitats, amb 24.589 espectadors), seguides de les organitzades per l’Ajuntament (86 activitats, amb 14.893 espectadors). També hi ha hagut 27 activitats de centres educatius (4.050 espectadors) i 7 actes organitzats per agents privats (1.675 espectadors).