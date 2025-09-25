Reconeixements i distincions en la celebració del patró de la Policia Local de Castellar

L’Auditori Municipal de Castellar ha acollit aquest dijous l’acte institucional de celebració del patró de la Policia Local, un esdeveniment que s’ha organitzat en reconeixement a la tasca del cos i a les persones i entitats que han col·laborat en el darrer any en la millora de la seguretat i la convivència al municipi. Es tracta de la segona vegada que es convoca aquest acte, després que l’any passat es commemorés el 50è aniversari de la Policia Local. La intenció és que tingui continuïtat amb una periodicitat anual coincidint amb la festivitat del patró.
En el decurs de l’acte s’han lliurat diferents distincions. En primer lloc, s’han atorgat plaques honorífiques, entre les que destaquen la que s’ha donat a títol pòstum a l’exalcalde Miquel Pont Alguersuari, que va presidir l’Ajuntament entre 1979 i 1986, i que ha estat recordat amb aquesta distinció recollida per la seva família. A més, també s’ha concedit una placa a l’alcaldessa, Yolanda Rivera, que es va estrenar en el càrrec el desembre passat, i al cap de Gabinet d’Alcaldia, Sebastià Vivas, que ha estat distingit per la seva trajectòria professional iniciada el 2007 a l’Ajuntament i que es jubilarà el proper mes d’octubre.
També s’han fet reconeixements a la ciutadania i a entitats que han estat un suport fonamental per al cos. Josep Maria Dalmau, president de l’Associació de Veïns d’El Racó, ha estat distingit per la seva tasca de mediació i de pont de comunicació permanent entre veïnat i policia. Un altre veí ha estat reconegut per col·laborar en la detenció d’una persona que robava a persones grans al municipi mitjançant l’anomenat “mètode de la mimosa”. Igualment, s’ha distingit Anabel Caballero, l'infermera que el desembre passat, fora de servei, va intervenir ràpidament en una emergència cardíaca a Sabadell, aconseguint salvar la vida d’un home fins a l’arribada dels serveis d’emergència.
En l’apartat de distincions al personal de la Policia Local, s’han lliurat medalles de bronze amb distintiu blau a diversos agents i comandaments per actuacions destacades com ara el rescat de dues persones atrapades dins un vehicle durant una crescuda del rieral, així com per l’elaboració i difusió de protocols i estudis tècnics que han tingut impacte més enllà de l’àmbit municipal. A més, s’han entregat diplomes de felicitació a efectius que van col·laborar en l’operatiu d’emergència arran de la DANA que va afectar el País Valencià l’any passat, a membres del Grup d’Atenció a la Víctima per la seva tasca en l’acompanyament i protecció de dones víctimes de violència masclista, i a un agent que ha destacat per la seva dedicació i suport constant als companys i companyes des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
L’acte ha finalitzat amb el parlament de cloenda de l’alcaldessa Yolanda Rivera, que ha volgut començar agraint la presència de les autoritats i la col·laboració dels diferents cossos de seguretat i emergència, subratllant la importància de la tasca compartida per garantir el benestar de la ciutadania. Rivera ha felicitat totes les persones reconegudes i ha destacat que “avui és un dia per mirar de prop la nostra Policia Local, un cos que destaca per la seva professionalitat i per una manera de fer que va més enllà de l’estricta funció policial: la proximitat i l’empatia amb la ciutadania”.
La cerimònia ha estat presidida per Rivera, acompanyada pel regidor de Seguretat i Protecció Civil, Pepe Leiva, el sotsinspector cap de la Policia Local, Armand Martínez, i el sergent del cos, Daniel Gómez. Entre els assistents hi havia també el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones; la subdirectora general de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local del Departament d’Interior i Seguretat Pública, Begoña Curto; el cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell dels Mossos d’Esquadra, Enric Cervelló; el responsable de la Regió Policial Virtual dels Mossos d’Esquadra, Roger Sales; i la jutgessa Patricia Brotons, així com representants d’altres cossos policials i de protecció civil, entitats del municipi, membres de la Policia Local i familiars.
L’alcaldessa ha destacat l’actuació del cos local i la coordinació amb altres cossos durant la darrera Festa Major. També ha remarcat el paper de la ciutadania i el compromís cívic en la seguretat i la convivència, ha adreçat unes paraules de gratitud a les famílies dels policies i ha reiterat la voluntat de l’Ajuntament de continuar consolidant i enfortint la plantilla. En aquest sentit, ha recordat que el pressupost de l’any vinent preveu un increment d’efectius i ha destacat la incorporació de noves eines tecnològiques, com càmeres i drons, així com l’aposta per la formació continuada. Rivera ha subratllat també la feminització progressiva del cos i ha posat com a exemple el grup d’atenció a les víctimes de violència masclista, creat el 2022.