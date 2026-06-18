Sara Roy, Gemma Humet o un karaoke a la fresca per passar la calor a Castellar

L'estiu és sinònim de propostes culturals i gastronòmiques a Castellar. La calor no frena una agenda que es presenta amb dos plats forts durant la programació estiuenca: el FemFestival i el Tast d'Estiu. Dues cites que preveuen omplir els carrers de la vila amb una setantena d’activitats que començaran aquesta mateixa setmana i s’allargaran durant tot el mes de juliol. La primera de les propostes a arribar serà la celebració del Dia Mundial de la Música, que aquest pròxim dissabte, 20 de juny, omplirà de concerts la plaça d’El Mirador a partir de les 19 hores. En aquesta edició, que es dedicarà a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement, hi participaran nou formacions musicals que sumaran un total de 180 participants.
La setmana següent tindrà lloc una nova edició del Tast d’Estiu a la plaça de Catalunya. Serà els dies 26 i 27 de juny quan una desena d’establiments castellarencs oferiran, entre les 20 hores i la mitjanit, les seves propostes gastronòmiques als estands de degustació que s’habilitaran per a l’ocasió. Tot, acompanyat d’una oferta cultural que amenitzarà els tastos i que inclourà la música de DJ Litus el divendres (22 h) i l’espectacle Rodeo, de la companyia La Banda de Otro, el dissabte (20.30 h). També dissabte s’ha preparat un karaoke a la fresca obert a la participació de tothom que s’hi animi (21.30 h).
El FemFestival canvia de format
Una de les propostes estrella de les Nits d’Estiu tornarà a ser la celebració del FemFestival, que aquest 2026 estrena un nou format i es transforma en un cicle d’actuacions que tindran lloc durant els quatre primers divendres de juliol en espais singulars i patrimonials del municipi.
Sí que es manté l’aposta pel talent artístic femení i feminista, amb les actuacions de Gemma Humet, una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual, el 3 de juliol al parc de Canyelles (21.30 h); la cantant i compositora barcelonina establerta a Brussel·les Bianca Steck, el 10 de juliol als jardins de l’Escola Municipal de Música Torre Balada (21.30 h); el tàndem Les Impuxibles, format per les germanes Clara i Ariadna Peya, que oferiran dues sessions de la peça de música i dansa Casa 4 el 17 de juliol a la placeta del carrer del Serrat del Vent (21 h i 22 h), i Alba Carmona, que presentarà el seu darrer disc, Ofrenda, al costat del guitarrista i productor Jesús Guerrero el 24 de juliol als jardins del Palau Tolrà (21.30 h).
Una altra dona, l’artista Sara Roy, també oferirà una actuació destacada a Castellar en el marc de les Nits d’Estiu 2026. Arribarà a la vila el dissabte 18 de juliol, a les 20 hores, de bracet del cicle musical Parcs en concert, que es desenvolupa als parcs i espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Roy presentarà als jardins del Palau Tolrà la seva nova etapa, més íntima, després d'actuar fa uns mesos al Calissó. Una hora abans de l’inici de l’actuació, a les 19 hores, s’ha programat una visita guiada al Palau Tolrà que permetrà als assistents descobrir l’antiga residència de la família Tolrà. Caldrà reservar plaça, de forma gratuïta.
Una setantena de propostes
L’inici de les Nits d’Estiu aquest pròxim cap de setmana coincideix també amb l’inici de la Festa de Can Carner, que celebrarà Sant Joan del 19 al 24 de juny. A més, dimarts 23 de juny, arribarà la Flama del Canigó i també hi haurà revetlles al carrer del Retir i al Puig de la Creu. Tampoc faltaran en la programació algunes propostes clàssiques, com els dijous de sardanes, a les 21.30 hores a la plaça del Mercat, amb La Principal de la Bisbal (2 de juliol), La Principal del Llobregat (9 de juliol), la Cobla Montgrins (16 de juliol), la Jovenívola de Sabadell (23 de juliol) i la Cobla Ciutat de Girona (30 de juliol).
Altres activitats programades són les classes d’inici de salsa cubana i batxata (els dimarts de juliol), les botigues a la fresca que proposa Comerç Castellar (26 i 27 de juny, amb alguns comerços que seran presents també al Tast d’Estiu) o la caminada #sotalalluna del CEC (4 de juliol). A tot això s’han d’afegir les propostes de l’Estiu de La Fàbrica, que s’allargaran des del 29 de juny fins al 24 de juliol, la dotzena d’activitats que ha organitzat L’Alcavot i les activitats que es duran a terme a Cal Calissó. Una altra de les cites seran les diferents revetlles i festes d’associacions de veïns, com són les de l’Associació del Centre, el veïnat del carrer de Josep Maria Valls, Can Font – Ca n’Avellaneda, Sant Feliu del Racó i l’Agrupació de Veïns del Pla.