Oriol Pla, Nausicaa Bonnín o Marta Marco, protagonistes de la temporada cultural a Castellar

Castellar tancarà el 2025 amb una àmplia oferta cultural. Nausicaa Bonnín, Anna Sahun, Cristina Plazas, Marta Marco, Francesca Piñón, Pau Roca, Oriol Pla, Fel Faixedas i Carles Xuriguera són alguns dels protagonistes que pujaran a l’escenari de l’Auditori i de la Sala de Petit Format de l’Ateneu durant la propera temporada d’arts escèniques que la Regidoria de Cultura ha presentat aquesta setmana.

La programació d’arts escèniques i música de setembre a desembre del 2025 inclou sis muntatges per al públic general (cinc espectacles teatrals i un espectacle musical) i tres més adreçats al públic familiar. Entre les grans apostes d’aquest any, destaca el pes de les dones dramaturgues i l’ús de l’humor com a fil conductor dels espectacles, amb propostes que parlen de feminismes, identitat, desitjos, límits i contradiccions de la societat actual.

A més, la Kamerata Castellar també ha presentat la programació de concerts que oferirà entre els mesos de setembre del 2025 i maig del 2026. Es tracta d’un total de quatre produccions amb protagonisme per a la música clàssica que per segona temporada oferirà l’Orquestra de Cambra de Castellar del Vallès, una formació que es va estrenar l’any passat impulsada per Acció Musical Castellar amb el suport de l’Ajuntament.

A banda de les activitats de la temporada estable i de la Kamerata Castellar, la programació cultural per als mesos de setembre a desembre de 2025 es completarà amb dues propostes més organitzades per dues entitats castellarenques. D’una banda, l’Esbart Teatral de Castellar portarà a la Sala de Petit Format de l’Ateneu l’espectacle L’Escudellòmetro els dies 24, 25 i 26 d’octubre. D’altra banda, l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar ha organitzat el concert De les sardanes al teatre, que anirà a càrrec de la Cobla Selvatana. Es podrà veure a l’Auditori Municipal Miquel Pont dissabte 8 de novembre, a les 20 hores.

La venda d’abonaments als espectacles d’arts escèniques i música de la nova temporada s'obrirà en línia l’11 de juliol i es mantindrà fins al 5 de setembre, mentre que les entrades individuals es podran comprar a partir del 16 de setembre.