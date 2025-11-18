ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

A judici per una baralla amb veïns després d'entrar en una casa desocupada

Els fets van passar el 2021 en una finca de Castellar

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 11:43

La secció 8a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutja aquest divendres al matí una persona acusada d'un delicte lleu d'usurpació de bé immoble, d'un delicte de lesions agreujades per deformitat i d'un delicte lleu de lesions. Per tot plegat, el fiscal demana sis anys de presó.

Els fets van tenir lloc a Castellar del Vallès l'any 2021. Segons el fiscal, l'acusat, juntament amb la seva dona i la filla d'aquesta, es va introduir en una finca desocupada. Tot seguit, alguns veïns es van personar al lloc i va començar una discussió, en el transcurs de la qual l'acusat va agredir físicament a alguns d'ells. Ara, l'incident arriba a seu judicial, que haurà de determinar el càstig aplicat al suposat agressor.

