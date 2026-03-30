ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Castellar vol presumir de comerç històric

L’Ajuntament està preparant la primera edició de la Nit del Comerç del municipi aquest mes de maig

  Fira al centre de Castellar, en una imatge de recurs
Publicat el 30 de març de 2026 a les 15:45
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 15:54

Castellar vol reivindicar la força del seu teixit comercial amb una celebració inèdita. L’Ajuntament està preparant la 1a Nit del Comerç del municipi, una iniciativa que es durà a terme aquest mes de maig i que té per objectiu reconèixer l’esforç i l’activitat dels establiments comercials i de serveis de la vila.

En el marc d’aquesta jornada, es farà una distinció especial als establiments històrics. Seran reconeguts els que tenen una trajectòria de més de 50 anys d’activitat, com l'Stop, que ha entrat recentment en aquest selecte grup. Tots els establiments castellarencs que compleixin aquest requisit i que tinguin interès a participar en aquesta iniciativa poden omplir el formulari que s’ha habilitat en línia. El termini finalitzarà el diumenge 12 d’abril. Els preparatius ja estan en marxa.

