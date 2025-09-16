ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Festa grossa al Puig de la Creu

El cim acollirà diferents activitats en el marc de la 23a Trobada de Tardor

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 15:16

Cita a les altures de la comarca. El pròxim diumenge 21 de setembre, el Puig de la Creu acollirà la 23a Trobada de Tardor, una jornada festiva i participativa que reunirà activitats culturals, lúdiques i populars al llarg de tot el matí. Els assistents podran gaudir de portes obertes als espais emblemàtics del recinte (era del drac, capella, terrat, torre de guaita, pati interior, camí de circumval·lació i talaia).

Tampoc faltaran l'esmorzar popular i activitats variades com una ofrena de llànties solidària, macro escacs, observació de natura amb binocles, ballada de sardanes, jocs de cucanya, concert coral, plantada i ballada de gegants i batucada.

La trobada comptarà amb la participació de nombroses entitats i agrupacions dels dos municipis que 'comparteixen' el Puig de la Creu. Entre les quals destaquen la Coral Jove del Coro de Sentmenat, la Colla de Geganters, Grallers i Capgrossos de Sentmenat i els Tucantam Drums de l’Esbart Teatral de Castellar.

L’esdeveniment està organitzat pels Amics del Puig de la Creu i compta amb la col·laboració dels consistoris de Castellar del Vallès i de Sentmenat.

