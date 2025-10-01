El pavelló de Puigverd serà l’escenari el pròxim diumenge, 5 d’octubre, d’una nova edició de les Resiolimpíades de Castellar del Vallès, un projecte socioeducatiu i cultural coorganitzat per l’Ajuntament i totes les residències de gent gran del municipi que consisteix en la realització de diferents proves per part dels residents.
Aquesta jornada olímpica entre residències pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències; funcionals, per contribuir a l’envelliment actiu; i de treball en grup, ja que cal relacionar-se per realitzar les proves.
Els exercicis a fer seran diferents proves que es duran a terme simultàniament, de fàcil execució per tal de permetre la participació del màxim nombre de residents, que tenen diferents graus de dependència. Així, són proves diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió.
Les competicions tindran lloc entre les 10.30 i les 13 hores i consistiran en voleibol, bàsquet, futbol, llançament de pes o de javelina, reminiscència, cursa de velocitat i de relleus. Tot seguit, es procedirà a l’entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resiolimpíades.