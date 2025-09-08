Gairebé 3.000 alumnes d’educació infantil i primària i secundària han començat aquest dilluns les classes als diferents centres educatius públics i concertats de Castellar del Vallès. Un dels focus estava posat en l'Institut Escola Sant Esteve, que ha hagut d'adaptar l'arrencada de curs per les obres al centre.
En els últims dies, les trobades entre direcció, Ajuntament i representants d'Educació han permès que el primer dia hagi sigut tranquil i s'hagi desenvolupat sense incidències. La sintonia entre les parts -inclosos serveis de neteja i operaris de l'obra-, destaquen des del centre, ha estat clau, amb tasques a contrarellotge perquè les afectacions siguin mínimes per a docents i alumnes. "El personal ha fet molt bona feina i hi ha coordinació a l'hora d'ordenar l'entrada", remarcava la mare d'un dels menors que circumstancialment havia de canviar de porta d'accés.
Els estudiants de segon, tercer i quart d'ESO s'han traslladat momentàniament a les aules de l'IES Castellar durant aquesta primera setmana, mentre que els que iniciaven la secundària enguany sí que han començat al Sant Esteve. "Està bé perquè no suposa un trasbals en el primer dia per als joves que canvien de cicle", explicava un grup de pares a l'entrada.
Excepcionalment, per una de les portes centrals del carrer de Prat de la Riba entraven els alumnes que habitualment accedeixen per una altra àrea, afectada actualment pels treballs. "Ha funcionat bé i seran pocs dies, així que toca adaptar-se a la situació", expressaven les famílies, satisfetes amb el funcionament.
El moviment de pares, avis i criatures a la porta deixava les escenes típiques d'un retorn diferent. De moment, els horaris a primària aquesta primera setmana quedaran compactats, amb classes regulars fins a les 13.30 hores. El servei de menjador i acollida funcionen amb normalitat. A partir de dimarts 16 de setembre, després de la Festa Major, el centre confia a recuperar l'activitat a les tardes i el volum d'alumnes habituals amb l'obertura d'un edifici que avui es troba inoperatiu.