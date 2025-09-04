Les obres del Sant Esteve obliguen a traslladar estudiants i modificar horaris en l'inici de curs

L'inici de curs serà mogut a l'Institut Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès. Les obres iniciades l'abril passat obligaran a alterar el funcionament en el centre durant la primera setmana del curs 2025-2026. Després de diverses reunions en els últims dies entre representants de la comunitat educativa, Serveis Territorials, la direcció i l'Ajuntament, finalment les parts han trobat una solució per parar el cop.
Dilluns, els alumnes de segon, tercer i quart d'ESO -però no els de primer- hauran de fer classe a l'IES Castellar, aprofitant que els estudiants de Batxillerat encara no arrencaran en l'equipament. L'acord permet cedir sis aules als joves estudiants del Sant Esteve, que compactaran l'horari lectiu -de 9 a 13.30 hores-. El servei de menjador serà a l'equipament habitual fins a les 14.30 hores i el trasllat dels alumnes entre centres es farà amb l'acompanyament dels docents.
Un altre dels canvis rellevants afectarà la primària, que no té tots els espais disponibles per culpa dels treballs a contrarellotge dels últims mesos. En aquest cas, però, sí que continuaran operant a les instal·lacions del Sant Esteve. Així, els grups hauran de compactar l'horari, excepcionalment, de nou a dos quarts de dues. El servei de menjador serà de 13.30 a 16.30 hores i el servei d'acollida funcionarà amb normalitat. L'entrada es farà per la porta del mig, on hi havia l'aparcament de patinets i bicicletes. Les alteracions no tenen impacte als edificis d'Infantil, on es funcionarà amb normalitat.
Comunicat a les famílies
La mesura ja s'ha comunicat a les famílies a través d'un correu electrònic on s'adverteix que qualsevol imprevist o canvi en el calendari serà notificat per les mateixes vies. Cal tenir en compte que el dijous de la setmana que ve, 11 de setembre, serà festiu amb motiu de la Diada de Catalunya. També el següent dilluns, dia 15, per la Festa Major de Castellar.
Fonts del centre destaquen la bona entesa entre les parts i la predisposició dels responsables del consistori i el departament. Després de valorar diferents alternatives, s'han pogut garantir dues prioritats de la direcció: la seguretat dels alumnes -que hauran de conviure amb els treballs dels operaris en recintes pròxims- i que l'alumnat no hagués de ser dispersat per diferents espais del municipi. Alhora, s'ha aconseguit que no es perdin hores lectives ni s'hagi d'endarrerir l'inici del curs, opcions que havien estat sobre la taula durant les converses.
Les mateixes veus esperen que es pugui recuperar una relativa normalitat de cara al dimarts 16 de setembre. Tot i això, des del centre són conscients que serà un curs complex logísticament, especialment en les primeres setmanes. No disposar de tots els espais i compaginar els treballs amb l'aprenentatge dels joves suposa un repte important. Les obres, que comporten una inversió d'uns tres milions i mig d'euros, han de servir per construir un edifici annex i un nou gimnàs que canalitzin l'increment d'alumnes en els últims anys, en què s'han sumat les diferents línies de secundària. La previsió inicial és que les tasques a l'escola s'allarguessin uns dotze mesos.