Sara Roy promet emoció al Calissó: "Castellar m'ha vist créixer. A Macedònia va néixer la passió per la música"

Sara Roy és un d'aquells noms que fa temps que ressona en l'escena musical catalana. La cantant i compositora manresana serà aquest divendres al Calissó, a Castellar, on tocarà temes dels seus dos àlbums, (A)mar i Alter Ego. "Ho afronto amb moltes ganes. Em fa especial il·lusió fer un concert en acústic, amb les meves cançons", expressa en declaracions al Diari. En el darrer treball, presentat a finals del 2024, l'artista s’introdueix en l’univers del pop-electrònic. ‘Alter ego’ sorgeix per la voluntat d'impulsar un to més ‘festivalero’, amb un toc electrònic. Habituada a formats acústics, el disc va obrir la porta a un directe més 'canyero', però mantenint la seva essència intimista. La compositora sosté que en la creació està molt present el seu passat, amb cançons plenes de missatge que prometen captivar els assistents a la sala castellarenca.
El vincle amb la localitat és especial i no serà nou. Durant la seva adolescència, va formar part del grup de música Macedònia, en la tercera generació de la banda juvenil impulsada pel castellarenc Dani Coma, avui, promotor de l'espai cultural. "Castellar m'ha vist créixer, perquè vam començar a assajar amb Macedònia cada cap de setmana. Allà va néixer la meva passió per la música i vaig aprendre que volia dedicar-me el 100% a això. Serà un concert molt especial, bonic, íntim i molt proper", avisa. Després de treure suc a la Mandarina -el seu rol a la banda-, Roy també va participar en el reconegut concurs "Factor X Espanya" amb el grup Noah. A més, en els premis Enderrock del 2022, la cantautora bagenca es va endur el premi de Millor artista revelació gràcies al vot popular i el de Millor cançó d'autor per 'Tot és més fàcil', que canta amb Miki Núñez. Des dels quinze anys, suma experiències component i tocant els seus propis temes a sales i festivals arreu de Catalunya. Un bagatge que la converteix en un dels noms més destacats i prestigiosos de la programació al Calissó.
Mes frenètic al Calissó
"Proposar a la Sara venir a fer un concert ho hauria pogut fer el primer dia, però no volia convidar-la a actuar a un lloc que no tingués una certa solera", explica Coma, que celebra la consolidació del projecte i confirmar la sensació que pel Calissó hi passen artistes d'alt nivell. "Després de començar a Macedònia, ella ha fet la seva pròpia carrera i ara arriba a casa nostra. És una de les actuacions estrella, juntament amb la de l'Andreu Martínez, divendres següent". Les visites de noms com el flautista de flamenc Karlos Nao, Kike M o Daniel Felices, un poeta que arribarà el febrer, omplen l'agenda i corroboren el salt. "Aquest trimestre fa molt bona pinta, amb diferents propostes que ens fan il·lusió. És el trimestre més internacional", tanca.
Les exposicions i diferents mostres artístiques, els concursos com el Paraulògic o les ballades de swing i sardanes també continuaran fent bategar l'emplaçament. Fa uns dies, el cantautor santquirzenc de música country Joe Fields ja va passar per l'escenari. "La música ens salvarà, i espais com Cal Calissó també! Quina nit ahir a Castellar, gràcies al tothom per ser-hi", va destacar a les seves xarxes socials l'artista després del concert. The Generation tancarà el 30 de gener un mes que evidencia que l'aposta continua ferma aquest 2026.