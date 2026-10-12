Homenatge a Víctor Nuño sis anys després de la seva mort i a les portes del judici

La notícia va commocionar Castellar. Era el 27 de novembre del 2020. Des de primera hora del matí, els comentaris començaven a circular pels grups d'amics i familiars. Un noi de 18 anys havia perdut la vida en un accident laboral en una empresa del polígon del pla de la Bruguera. Era Víctor Nuño, un jove castellarenc que tot just feia dotze dies que treballava en la nau.
La seva mort va iniciar llavors un llarg i feixuc procés judicial. "El meu fill va morir per una negligència de l'empresa", ha defensat des del primer dia la seva mare, Noelia Salvador. De seguida, van presentar la denúncia penal contra la companyia, acusada de no aplicar els procediments laborals corresponents amb el jove. La família lamenta que s'han perdut documents i s'ha operat amb poca diligència per part de la justícia. Les visites als Jutjats de Sabadell, ara Tribunal d'Instància, s'han succeït, posant a prova la seva resiliència.
Fa poques setmanes, arribava una novetat llargament esperada. "Per fi podrem celebrar el judici per la mort del meu fill", confirma la mare. Serà aquest dimecres, 14 d'octubre, a Sabadell. "Estic espantada i serà difícil, però hem lluitat tot el que hem pogut i continuarem fent-ho. Volem que es faci justícia!", sintetitza ella. Abans de la sessió, familiars, amics i coneguts han organitzat aquest dilluns un homenatge al Víctor. Més de mig centenar de persones s'han reunit a tocar de l'IES Castellar, on s'ha descobert un mural pintat en record al castellarenc. La Noelia ha llegit un emotiu discurs, destacant el seu llegat i una petjada que "ens ajuda a seguir vivint". L'obra, fruit de la col·laboració entre diversos artistes i grups com el Luís, Rul Disseny, Montana Colors o La Moderna, ha despertat les llàgrimes dels presents.
No és el primer gest en aquesta direcció. Un any després del tràgic succés, la seva família ja va organitzar un acte a l'Auditori Miquel Pont per "demostrar l'estima" que tothom tenia pel Víctor. En paral·lel, la terrible experiència va motivar la creació de l’Associació Víctor Nuño Salvador, que vol servir d'instrument per als joves que s’incorporen al món laboral i conscienciar-los sobre riscos existents. La seva figura, tal com expressava l'escrit pintat, continua avui ben viva.