VidaFest a Castellar: primera edició de la fira del benestar i la salut a l'Espai Tolrà

Castellar del Vallès viurà el diumenge, 1 de juny, la primera edició del VidaFest. Es tracta d'una jornada que reunirà professionals del món de les teràpies complementàries, salut tradicional, salut holística i l'estètica per posar el benestar en l'epicentre del debat.

En total, hi haurà prop d'una vintena de paradetes amb activitats en forma de tallers i xerrades sobre productes i amb experts consells en cada camp. La cita tindrà lloc a l'Espai Tolrà, que espera reunir interessats des de les deu del matí fins al vespre. A més de les ponències i els tallers, hi harà espais de restauració, zones infantils i una festa Holi plena de colors, entre altres propostes.

Entrada gratuïta

VidaFest neix amb la voluntat d’oferir un espai de trobada i consciència per a les persones del municipi que vulguin connectar amb el seu benestar físic, mental i emocional. És un festival dedicat a “sentir-se bé per dins i per fora”, expliquen des de l'organització, apropant al públic diverses disciplines i serveis.

L’esdeveniment és organitzat per Comerç Castellar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, així com diversos establiments i professionals de la vila del sector del benestar i la salut integral. És un festival familiar obert a tots els públics i amb activitats per a totes les edats. Les entrades, que són gratuïtes, s'han de descarregar a través de la pàgina web, tot i que es pot assistir sense entrada.