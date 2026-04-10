Mor Àngela Riu, històrica figura de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona ha expressat el seu dol per la mort aquest 8 d'abril d'Àngela Riu i Balansó, que va treballar a diversos àmbits de la institució com a personal d'administració i serveis. Riu va iniciar la seva vinculació amb la UAB l’any 1968, quan la Universitat encara tenia els despatxos al carrer Egipcíaques de Barcelona. En els seus primers anys va treballar a la Secretaria de la Facultat de Ciències, i va esdevenir una figura molt propera i apreciada per l’equip i per la comunitat universitària.
Entre 1986 i 1987 es va incorporar a la nova Oficina de Convenis, creada en aquells anys, on va contribuir de manera decisiva a posar en marxa i consolidar aquest servei. Cap al 1990 va passar al Vicerectorat de Recerca, on va formar part de l’equip encarregat d’elaborar la Memòria de recerca anual de la Universitat, tasca que va desenvolupar fins a la seva jubilació l’any 1996.
En un comunicat, la UAB destaca que després de retirar-se, Àngela Riu va mantenir un esperit vital i actiu. "Era una gran viatgera i compartia molts d’aquests viatges amb la seva germana Montserrat, amb qui va conviure fins al traspàs d’aquesta, la tardor del 2025. Va aprendre tècniques de macramé, estudiava anglès i va continuar participant en trobades i converses amb antics companys de la Universitat, amb qui sempre va mantenir un vincle afectuós i durador", ressalten en el text. La vetlla va tenir lloc al Tanatori de Sancho d’Àvila aquest dijous.