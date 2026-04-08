Cerdanyola canvia els SU pels CV amb més busos i nous trajectes

Cerdanyola tindrà a partir d'aquest dijous en un nou model de mobilitat interna per carretera. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passa a assumir el servei de bus urbà al municipi, anteriorment, titularitat de l'Ajuntament. El dispositiu es reforça amb cinc línies -dues més que fins ara-, una flota que tindrà una desena de vehicles més joves -n'eren sis- i més expedicions, ampliant la cobertura durant els caps de setmana, festius i el mes d'agost. Tot plegat, una reivindicació veïnal que les dues administracions han afrontat de la mà de Moventis, l'empresa que gestiona el desplegament.
La integració dins del servei de Bus Metropolità ha estat lloada per l'Ajuntament i l'AMB, a més de Moventis, que coincideixen a refermar que es tracta d'un pas "històric" per a la ciutat. La regidora de Mobilitat de Cerdanyola, Conchi Martínez, ha destacat que el nou sistema millora la connectivitat interna i reforça diferents pols d'activitat cerdanyolenca, "un pas estratègic" que ha de permetre afrontar els reptes de futur d'un transport públic més sostenible i eficient. En la mateixa línia, el director de l'Àrea de Mobilitat i Transport de l'AMB, Joan Maria Bigas, ha emmarcat el moviment en la voluntat de l'organisme d'assumir la gestió de tota la xarxa de la segona corona. En el cas de Cerdanyola, l'impuls suposa incrementar l'oferta un 45% respecte al model implementat fins ara pel consistori. El procés que ara es posa en marxa continuarà comportant millores en els pròxims mesos, amb l'horitzó de tenir set vehicles 100% elèctrics i tres més híbrids al llarg de l'any que ve. Josep Maria Martí, president de Moventis, ha declarat que és un dia de satisfacció que permet "començar una nova etapa" al municipi.
El canvi en la gestió comporta una nova nomenclatura -fins ara SU-, amb línies que ara s'anomenaran CV. La 1 i la 3 mantenen els recorreguts, estenent-se en festius, caps de setmana i l'agost. A banda, la CV2 també millora la cobertura fins a Bellaterra amb dos itineraris diferents i adapta el seu recorregut al centre, connectant els barris de la Carretera de Barcelona la Farigola. Passarà de tres expedicions (SU2) a disset diàries. Així, la nova línia CV4 complementa la CV2, incrementant el nombre d'expedicions actuals als barris de Montflorit i Can Cerdà des del centre -de tres a cinc en dies feiners-. Finalment, la nova línia CV5 substitueix l'actual PA (Parc de l'Alba) i amplia la cobertura territorial, davant la previsió d'una expansió a la zona en els pròxims anys -fins a 26 expedicions al dia-. A més, els viatgers podran consultar l'estat del servei a través de l'aplicació AMB Mobilitat i s'instal·laran pantalles noves en les parades.
La xarxa interurbana, en el punt de mira
El contracte, que té un cost d'1,6 milions d'euros aquest any i 2,3 el 2027, anirà ajustant-se en funció dels vehicles que s'han d'introduir en els pròxims mesos. Sigui com sigui, l'acord és per als pròxims vuit anys, amb dos més prorrogables. L'alcalde cerdanyolenc i vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón, ha agraït la predisposició de totes les parts per a l'entesa, després d'anys en què els usuaris havien reclamat millores per assolir estàndards de qualitat més alts. Alhora, ha apuntat a la xarxa d'autobusos interurbana, amb línies com l'e3 o la B7, que a partir del 2028 perdran la concessió actual -a mans de la Generalitat-. El polític ha instat el Govern català a abordar la qüestió, apostant perquè sigui l'AMB qui coordini tot el servei que connecta per aquesta corona metroplitana. "Les millores impulsades fins ara no són suficients", ha tancat.
Durant la roda de premsa, al parc del Turonet, agents cívics s'han desplegat a la zona per informar a la ciutadania de les noves línies urbanes. Molts residents coincidien a assenyalar que el reforç en la mobilitat interna era necessari i que ara el repte és fer un pas més en el transport interurbà per carretera. "Fem servir autobusos per anar a Barcelona perquè el servei de Renfe és molt deficient i no podem dependre del tren", deia Vicenç Pujante. En la mateixa direcció, Chelo Moreno coincideix que "Rodalies no està responent i per això els busos passen a ser més necessaris que mai". La voluntat de l'AMB és sumar aviat la gestió de Sant Cugat, Barberà i Corbera de Llobregat a un llistat amb set municipis ja integrats en el model metropolità. El desafiament a la comarca està sobre la taula.