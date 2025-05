Caos a la xarxa viària vallesana per diverses incidències aquest dimecres

Els matins a les carreteres vallesanes acostumen a ser complicats, amb trànsit habitual en diferents punts. El d'aquest dimecres, però, és especialment complex, amb cues en diferents trams de les principals artèries que connecten la comarca amb altres indrets com Barcelona.

🔴 A la C-58 hi ha retencions entre Sant Quirze i Badia del Vallès en sentit Barcelona per aquest #accident que ara ocupa el voral.



🔴 També hi ha cua entre Montcada i Barcelona en sentit sud i entre Barcelona i Ripollet en sentit nord pic.twitter.com/rnB8uRgrGe — Trànsit (@transit) May 28, 2025

A la C-58 hi ha retencions entre Sant Quirze i Badia del Vallès en sentit Barcelona per un accident que ara ocupa el voral. També hi ha cua entre Montcada i Barcelona en sentit sud i entre Barcelona i Ripollet en sentit nord, segons ha informat Trànsit.

Cap a les nou, ha quedat retirat un vehiclee per l'accident de l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona. Amb tot, hi ha trams de lentitud des de Sant Cugat. A més, a la B-30, també hi ha congestió al seu pas pel municipi vallesà.