Dennis González "fa el que vol" amb David Broncano a La Revuelta

David Broncano és un dels presentadors de moda des de fa molt temps. Pel seu programa, La Revuelta –antigament, La Resistencia–, hi han passat milers de convidats des que s'emet i, sovint, es dona veu a protagonistes de tota mena de sectors: artistes, matemàtics, esportistes, cineastes... Aquesta vegada, el rubinenc Dennis González i la barcelonina Iris Tió, campions del món de duo mixt lliure de natació artística, van fer un molt bon paper al famós programa, després de "comprometre" Broncano fent-lo ballar amb un "banyadoret", una pinça de nedador al nas, i pentinant-lo amb uns ungüents "terrorífics" i "per vomitar" –gelatina neutra amb aroma–, tal com el van definir els tres protagonistes del programa.
La situació en què es trobava el presentador, que anava repetint constantment que li feia "fàstic" tot el que li estaven fent els convidats, va provocar els riures del públic i una allau d'aplaudiments. Els nedadors, coordinats, van posar Broncano en formació per representar una de les coreografies subaquàtiques que solen representar i va ser un motiu de "burla" –positiva i sense cap mala intenció– que va generar un moment graciós del programa. Una vegada van marxar els convidats, el presentador va conduir la resta del programa amb el banyador que li van regalar, els cabells pentinats de qualsevol manera i amb una "pudor fastigosa" i va deixar una imatge, si més no, graciosa.
A part, el rubinenc va ser molt hàbil esquivant les preguntes clàssiques del programa, relacionades amb la quantitat de relacions sexuals durant el darrer mes i els diners que té cada convidat al compte bancari. Tot i els esforços de Broncano perquè Dennis González respongués, el de Rubí li va proposar un joc: havien de dir un nombre de l'1 al 10 a la vegada. En cas de coincidir, havia de respondre. En cas contrari, no. Broncano va dir el 7 i Dennis, el 8. D'aquesta manera, el nadador es va alliberar de respondre les famoses preguntes, segons ell, "incòmodes".