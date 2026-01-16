Desarticulat un grup especialitzat en robatoris a establiments al Vallès Occidental

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat dos homes i una dona, un de 22 anys i dos de 37, per la seva relació amb tres robatoris amb força comesos entre el 5 de novembre i el 14 de desembre de 2025 en establiments del Vallès Occidental. Dos dels robatoris van ser a farmàcies de Montcada i Reixac, mentre que el tercer es va cometre en un restaurant de Sant Cugat del Vallès. En total, van sostreure més de 4.000 euros de les caixes registradores i també es van endur una màquina de tabac. A més, se'ls atribueixen quatre robatoris de vehicles, la majoria dels quals utilitzats per desplaçar-se fins a les ubicacions dels establiments. Els detinguts tenien el seu amagatall en un descampat "als afores de Sabadell", segons informen fonts de la policia catalana.
El primer robatori es va produir la matinada del 5 de novembre a una farmàcia de Montcada i Reixac, quan dos individus van fer xocar el vehicle que conduïen contra la persiana que cobria la porta d'entrada de l'establiment. Van accedir a la farmàcia i en van sortir amb la caixa registradora, en menys de dos minuts. Després dels fets, es va localitzar i recuperar el vehicle utilitzat en el robatori, que havia estat sostret la matinada del 4 de novembre a la Llagosta. El segon fet va tenir lloc el 14 de novembre, també en una farmàcia de Montcada i mitjançant el mateix mètode de l'encastament. Novament es van endur la caixa registradora. Hores més tard, una patrulla de mossos va localitzar el cotxe utilitzat en un pàrquing de la localitat. En aquest cas, el vehicle havia estat sostret deu dies abans a Sabadell. Un mes més tard, el 14 de desembre, va tenir lloc el tercer fet, aquest cop en un restaurant a Sant Cugat del Vallès. El robatori va ser de matinada, però, aquest cop, no van fer servir el mètode de l'encastament, tot i que sí que es van desplaçar fins al lloc amb un vehicle sostret. El vehicle va ser recuperat dos dies més tard, juntament amb la màquina de tabac que van endur-se, que ja havia estat buidada.
Les investigacions van permetre concloure que el grup estaria format per un nombre reduït de persones establertes al Vallès Occidental, amb un modus operandi molt sistematitzat. En primer lloc, sostreien vehicles amb molta rapidesa i els deixaven estacions en algun lloc de la via pública, fins que al cap d'hores o dies el tornaven a agafar per cometre els robatoris, sempre de matinada. Pocs dies abans del robatori, membres del grup feien acte de presència als establiments que volien violentar per acabar de planificar el cop. En el transcurs de la investigació els agents van identificar i relacionar diverses persones, amb antecedents relacionats amb delictes contra el patrimoni, totes amb domicili a comarques vallesanes. A aquestes persones se'ls va atribuir també un robatori de vehicle comès la matinada del 15 de desembre a Caldes de Montbui. El vehicle va ser recuperat dies més tard.
Amb els indicis recollits, el 12 de gener es van produir les detencions d'un home i una dona, a Badalona, i d'un altre home a Montcada i Reixac. Paral·lelament, es va escorcollar un descampat, als afores de Sabadell, que el grup utilitzava d'amagatall. Allà s'hi va localitzar i intervenir una pota de cabra, un tornavís, una lot i diverses peces de roba fosca compatibles amb les utilitzades en els fets investigats. Els arrestats, que van passar a disposició judicial el 14 de gener, acumulen una cinquantena d'antecedents i se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, de vehicles i pertinença a grup criminal.