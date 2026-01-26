ARA A PORTADA

Adjudicat el primer concurs per regularitzar les terres agràries de Gallecs

Són més de 380 hectàrees que s'han distribuït en 23 lots i s'ha valorat l'experiència en agricultura

  • Imatge de la zona de camps de conreu als Gallecs. -
Publicat el 26 de gener de 2026 a les 14:55

L'Incasòl ha adjudicat el primer concurs de la regularització dels terrenys agrícoles que hi ha dins el Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, al Vallès. Són més de 380 hectàrees que s'han distribuït en 23 lots d'entre 2,28 i 49,9 hectàrees cadascun, segons ha detallat el Govern català en un comunicat. Les terres es lliuraran als nous adjudicataris a partir de l'agost, quan s'acaba la cessió dels qui les estan conreant actualment i que estan en situació irregular. Fins a onze dels adjudicataris tenen experiència en agricultura ecològica, set són dones i nou són veïns dels municipis de Gallecs. L'Incasol va rebre més de 130 sol·licituds i per aquest motiu ha valorat l'experiència, els joves, les dones i els projectes socials, entre altres.

En concret, l'adjudicació s'ha fet a quinze agricultors i a una entitat. L'Incasòl ha defensat en el comunicat que la regularització de Gallecs és un "procés necessari", ja que la major part dels qui treballen les terres actualment no té llicència. A més, ha assegurat que alguns dels conreus que s'estan fent "afecten greument" un espai ambiental que està protegit. L'àmbit geogràfic de Gallecs té una superfície total de 733,52 hectàrees. És un territori agroforestal integrat per sis municipis (Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac) i exerceix funcions ecològiques, paisatgístiques, culturals, educatives i socials.

