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L'incendi de Collserola va ser provocat

Vallès

Els Mossos continuen investigant si les flames es van originar de manera intencionada o per una imprudència

  • Incendi a Collserola -
Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 17:42
Actualitzat el 15 de setembre de 2026 a les 17:43

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en un tram de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona va ser provocat. Les indagacions policials han descartat l'origen accidental del foc i han apuntat a l'acció humana. Amb tot, el cos continua pendent de diverses diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o el resultat d'una imprudència. Aquest incendi va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana durant diverses hores i va provocar una gran expectació ciutadana, amb una columna de fum visible des de molts punts del Vallès Occidental. A més, es van desallotjar 35 veïns de forma preventiva.

La policia ha explicat que la investigació continua oberta i que s’estan duent a terme diverses diligències per determinar l’autoria i concretar les causes d'aquest foc. Malgrat que alguns mitjans van apuntar que s'havia detingut un home acusat d'originar les flames, fonts de la Guàrdia Urbana van especificar al Diari que l'individu va ser arrestat per cremar uns contenidors al barri de la Prosperitat. En cap cas es va determinar que fos el causant del foc que hores abans havia començat a Collserola, al districte de Nou Barris. Llavors, la policia catalana va obrir una investigació conjuntament amb els Agents Rurals després de l’episodi, que va calcinar 56,9 hectàrees del parc natural.

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