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Retards a la línia R4 de Rodalies per l'atropellament d'una persona

Vallès

L'incident obliga a circular per via única els trens entre Molins de Rei i el Papiol

  • Un viatge a l'R4 de Rodalies -
Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 17:19
Actualitzat el 15 de setembre de 2026 a les 17:27

La circulació ferroviària entre les estacions de Rodalies de Molins de Rei i el Papiol es realitza aquest dimarts a la tarda per via única arran de l’atropellament d’una persona, segons ha informat la mateixa companyia responsable a les xarxes socials. L’incident ha obligat a restringir temporalment la circulació entre les estacions de l'R4 de Castellbisbal i Molins de Rei, que ha quedat tallada durant més d'una hora i mitja.. Fins al punt afectat s’hi han desplaçat serveis sanitaris i de seguretat, que treballen en l’atenció de l’incident i en les actuacions necessàries per poder restablir la circulació habitual.

Rodalies ha advertit que, com a conseqüència de la incidència, els trens poden incrementar el seu temps de recorregut, especialment en aproximar-se al punt afectat. La circulació per una única via obliga els combois a compartir l’espai disponible, fet que pot generar esperes i retards en els trajectes. L’avís s’ha emès al voltant de les 15 h i no s'ha precisat la gravetat dels fets, així com tampoc quan es podrà recuperar la normalitat de la circulació. Els usuaris de la R4 que hagin de desplaçar-se durant les pròximes hores poden veure afectats i la normalització del servei quedarà condicionada a la finalització de les actuacions al punt de l’atropellament i a la posterior autorització per reprendre la circulació ferroviària amb normalitat.

 

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