Quins centres educatius podran fer obres de millora amb el fons extraordinari aprovat pel Govern català?

El Govern català ha aprovat aquesta setmana un fons extraordinari de 100 milions d'euros per fer obres de millora a escoles i instituts escola, vehiculats a través dels ajuntaments. La mesura estava contemplada al projecte de pressupost del Departament d'Educació i FP i s'ha inclòs en el darrer suplement de crèdit. Els recursos es formalitzaran a través d'un programa de cooperació financera d'Educació i beneficiaran 723 municipis, que rebran els fons en proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat dels edificis. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, va afirmar dimarts que el fons suposa "un salt sense precedents de la inversió" en actuacions de reforma o millora d'escoles, ja que es passa d'una partida habitual d'uns 34 milions d'euros a 134.
Fonts del Departament especifiquen al Diari que la distribució dels recursos a disposició de l'administració local dependrà de la decisió de cada consistori. Per tant, no és un repartiment proporcional ni una inversió que puguin determinar els centres. Les millores es podran fer en equipaments construïts o rehabilitats abans del 2007. Cada ajuntament tindrà fins al 2028 per fer les obres. Després s'haurà de justificar a Educació. Les tasques estaran orientades a adaptar els centres a les necessitats actuals, perllongar la seva vida útil i assegurar un entorn "més saludable i eficient". Aquestes accions inclouen la substitució d'elements arquitectònics o instal·lacions que hagin quedat obsolets, com cobertes, fusteria, calderes, lavabos, cuines o menjadors. També es contemplen millores de tancaments, la instal·lació de sistemes de gestió i control i la substitució de lluminàries; així com la retirada de fibrociment.
Malgrat que encara no estan definits els espais on s'intervindrà, el món local ja coneix amb quins recursos operarà i quantes instal·lacions són susceptibles de sotmetre's a actuacions. Un fet que, a més, permet tenir una radiografia de l'estat actual dels equipaments educatius de casa nostra. Al Vallès Occidental, l'import total és d'uns 13 milions d'euros. Al voltant d'un 13% del fons extraordinari. Sabadell i Terrassa són les localitats que rebran més diners, per sobre dels tres milions cadascuna. Totes dues capitals integren el podi a Catalunya tant en inversió prevista com en volum de centres inclosos dins dels criteris fixats -34 Terrassa i 27 a Sabadell-. Això, insisteixen fonts d'Educació, no significa que totes aquestes escoles i instituts escola experimentin millores. Seran les regidores qui consensuaran la resposta en el terreny.
Per darrere de Sabadell i Terrassa hi ha la resta de municipis vallesans. Destaquen els nou edificis a Sant Cugat, sis de Barberà i Cerdanyola, cinc a Sant Quirze o quatre a Montcada i Reixac. En la part baixa, segons la priorització establerta pel Departament, Santa Perpètua i Palau-solità presenten dos casos; mentre que Castellar, Badia i Sentmenat només en tenen un amb possibilitat d'actuar-hi. Justament, el programa vol donar resposta a l'envelliment de moltes escoles. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir a través de les xarxes socials que moltes escoles porten "dues dècades sense les inversions necessàries" i més d'una quarta part es van construir abans de 1960. Una realitat que ara es vol abordar. La mesura es va aprovar al Consell Executiu en què s'ha reincorporat la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de dos mesos de baixa per malaltia. Les direccions dels centres ja esperen el primer moviment en el tauler.