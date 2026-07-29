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Obren la licitació per substituir la coberta amb amiant de Mercavallès

Vallès

L’actuació ha de permetre millorar les condicions de seguretat i salut laboral de l’equipament

  • El projecte de reforma de Mercavallès forma part d’una estratègia global de modernització de l’equipament
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 12:09

La licitació dels treballs a Mercavallès, oberta. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat al Perfil del Contractant l’anunci per a l’execució de les obres definides en el projecte bàsic i d’execució de reforma i rehabilitació de l’edifici, les instal·lacions i el recinte, corresponents a la fase 1 de substitució de la coberta, que conté amiant.  La licitació suposa un nou pas en el procés de modernització i transformació de l'espai. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el 18 de setembre del 2026, a les 12 hores. Les empreses interessades ja poden consultar la documentació necessària. El moviment va ser aprovat pel Consell Comarcal el passat 30 de juny.

La primera fase de les obres se centrarà en la retirada de l’actual coberta de fibrociment amb contingut d’amiant i la seva substitució per una nova coberta de tipus Deck. La nova estructura quedarà preparada tècnicament per acollir, en una fase posterior, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en coherència amb els objectius de sostenibilitat, eficiència energètica i reducció de la petjada de carboni. L’actuació ha de permetre millorar significativament les condicions de seguretat i salut laboral de l’equipament i continuar avançant en la rehabilitació d’una infraestructura estratègica per al conjunt de la comarca.

El projecte forma part del Pla d’Actuació Integrat “Motor de canvi social, energètic i alimentari en el Parc Circular del Vallès”, que disposa d’una senda financera FEDER amb un pressupost de 12.470.000 euros i una subvenció atorgada de 4.988.000 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Per garantir el compliment dels terminis i els requeriments vinculats al finançament europeu, el Consell Comarcal va aprovar el 17 de juny passat avançar 3,2 milions d’euros amb l’objectiu d’accelerar la licitació de les obres i donar continuïtat administrativa i econòmica al projecte. L'equipament està gestionat pel Consell Comarcal per delegació dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa.

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