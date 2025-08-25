Li obren expedient després de trobar dades personals en un abocament il·legal

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va obrir la setmana passada un expedient sancionador en relació amb un abocament il·legal localitzat al carrer d'Elionor. Entre les deixalles es van localitzar dades personals que han permès identificar a la persona infractora, que s'enfronta ara a una sanció de fins a 3.000 euros.\r\n\r\n\r\n🔴 L’Ajuntament ha iniciat un expedient sancionador en relació amb un abocament il·legal localitzat aquesta setmana al carrer Elionor.\r\n\r\n🪪 Entre les deixalles s'han localitzat dades personals que han permès identificar a la persona infractora, que s'enfronta ara a una sanció de… pic.twitter.com/rPLqE6A0gN\r\n— Ajuntament Montcada i Reixac (@AjMontcada) August 20, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nPocs dies abans, la Policia Local també va actuar per detenir un home, veí del municipi, quan intentava sostreure un generador elèctric de la zona d’obres de la nova passarel·la que connectarà el barri de Font Pudenta amb la Ferreria. La col·laboració ciutadana va ser clau per poder actuar ràpidament i evitar el robatori el passat 16 d’agost. L’avís d’una persona que passava per la zona i que va alertar de manera immediata els agents va frenar les intencions del lladre.\r\n