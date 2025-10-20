La Bústia de Montcada: els abocaments incontrolats, sota la lupa

Els abocaments incontrolats en l'espai públic han estat objecte de crítiques en els últims anys a Montcada i Reixac. L’Ajuntament va aprovar el gener del 2023 l’ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana, actualitzant-ne el règim d’infraccions i sancions. Mesos abans, les modificacions a la norma es van aprovar inicialment. "Amb aquests canvis diferenciem la regulació de les sancions en matèria de residus de la resta de conceptes de l’ordenança i actualitzem els imports de les sancions, que estaven desfasats", va explicar l'aleshores regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Juan Carlos de la Torre.
Gairebé tres anys després, la qüestió continua en l'ordre del dia. El setembre passat, en coordinació amb la Policia Local i Agents Rurals, es va iniciar una investigació per trobar les persones que havien realitzat un abocament de residus de grans dimensions de fundes de cable al camí de Reixac, al Parc Natural de la Serralada de Marina. El consistori va retirar els elements gràcies a la tasca de la unitat de maquinària pesada de l’ADF. La persona infractora -que encara no s'ha trobat- s’enfrontava a una sanció que pot arribar als 3.000 euros. A més, en tractar-se d'un espai natural protegit, l’òrgan gestor del parc i la Generalitat també poden aplicar sancions més elevades d'entre 3.001 i 300.000 euros. Multes que no semblen frenar els incívics.
Els darrers casos es van produir la setmana passada. Un, en l'abocament de mobles vells al bell mig de l'espai públic, a tocar de les obres del soterrament. Una casa desocupada que va acabar amb les pertinences abandonades al carrer. L'altre, un fet similar en un altre punt del municipi. Ambdós, ja retirats. Posteriorment, s'ha pogut identificar als autors d'un dels abocaments després de localitzar dades personals entre les deixalles i l'Ajuntament ja ha iniciat els corresponents expedients sancionadors per als infractors.
Accions de l'Ajuntament
Per a fer-hi front, el consistori reitera la seva política de tolerància zero contra aquest tipus d'actes que atempten contra la higiene de la ciutat. "No sabem dir per què passa. Però encara hi ha una percepció que podem llançar les coses al carrer o al costat del contenidor i que ja se les enduran. Però no és així. Això té un cost i el paguem entre tots", avisa Dámaris Sánchez, regidora de Serveis.
El Govern local treballa amb noves iniciatives i accions. Algunes, molt innovadores, per aconseguir arribar als infractors. A més, la responsable local recorda que hi ha un servei de telèfon gratuït per a la recollida i es fan campanyes amb els veïns. "Quan fem xerrades, mirem de sensibilitzar. Recordem que els treballadors de l'equip de recollida no agafaran la nevera del costat del contenidor, perquè no és la seva feina", reitera. L'executiu defensa que l'ordenança funciona, tot i que s'ha ajustat cada infracció -lleu o greu- per fixar millor l'import a pagar pel cost que suposa. El repte d'un espai públic net continua en la primera línia.