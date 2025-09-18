Comunicat sobre el Dispensari municipal de Can Sant Joan

L’Ajuntament de Montcada i Reixac confirma que el Dispensari municipal ubicat al barri de Can Sant Joan continuarà donant servei. El consistori surt així al pas dels comentaris i desmenteix els rumors al barri respecte a aquesta instal·lació que s’han generat coincidint amb la jubilació de la metgessa que dona el servei al centre.
El passat 5 de setembre la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, va visitar el consistori montcadenc, on es va reunir amb l’alcalde, Bartolo Egea, la regidora de Sanitat, Estela Valdivia, i el president de l’Àrea Social, Rafa Ruiz.
Durant la trobada la consellera, que va assistir acompanyada de l’equip directiu de la Conselleria i la gerència de la Zona Sanitària metropolitana Nord i Barcelona, va confirmar que l’Institut Català de la Salut (ICS) està cercant el perfil adequat per substituir l’actual doctora del Dispensari municipal de Can Sant Joan, que en breu es jubilarà. L’ICS també passarà a encarregar-se del servei de la consergeria que fins ara es gestionava del consistori a través d’una empresa externa. Aquest lloc de treball passarà per un procediment de regularització administrativa a càrrec de l’ICS.
Els representants municipals van traslladar a la consellera la singularitat del centre i del tracte personalitzat de la metgessa als usuaris del barri. L’equip de govern remarca que és conscient de la importància del Dispensari municipal per al barri i per la cohesió social del municipi.