Estudien millores a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa

Adif adjudica la redacció de projecte per remodelar la instal·lació

Adif durà a terme la remodelació i la millora de les estacions de Montcada i Reixac-Manresa (Vallès Occidental), Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), Tordera (Maresme) en el marc del pla Transformem Rodalies. L'ens ha adjudicat per un import de gairebé dos milions d'euros el contracte per a la redacció dels projectes d'actuacions en edificació, via i electrificació. Les tasques permetran definir la millor solució tècnica i constructiva amb l'objectiu de dotar les instal·lacions de més condicions d'operativitat, funcionalitat, eficiència, modernitat, seguretat i sostenibilitat, i garantint una plena accessibilitat i d'accessibilitat.

Concretament, a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa es preveu allargar les andanes fins als 200 metres, a més d'incrementar les condicions d'accessibilitat i connectivitat entre andanes, ja que actualment no hi ha cap pas interior de connexió. També es farà un itinerari accessible des dels accessos dels trens, es construirà un nou pas amb l'adequació de l'entorn, tenint en compte l'estudi informatiu de la duplicació de la línia Barcelona-Puigcerdà al tram Montcada Bifurcació-Mollet.