La consellera Pané defineix el calendari de l'Hospital Ernest Lluch

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, va visitar divendres passat Montcada i Reixac per reunir-se amb l’alcalde, Bartolo Egea. A la trobada institucional, que es va fer a la Casa de la Vila, també hi va participar la regidora de Sanitat, Estela Valdivia, i el president de l’Àrea Social, Rafa Ruiz.
Durant la trobada, la consellera va confirmar al govern municipal que el projecte de construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a l’N-150 en el límit amb Ripollet i Cerdanyola, continua endavant i que ho farà amb les tecnologies més avançades, una vegada estigui operatiu. Pané també va avançar que una vegada es rebi la cessió de terrenys per part de la conselleria de Territori, es trigarà aproximadament un any i mig a tenir el projecte executiu mentre que la construcció tindrà una durada de tres anys.
Satisfacció entre les parts
“He rebut el compromís que el nou Hospital Ernest Lluch serà una realitat i que revisarem i renovarem el Pacte de la Salut, mantenint la nostra reclamació de poder recuperar les urgències nocturnes”, va expressar l’alcalde Bartolo Egea.
“Som optimistes, moderadament optimistes, amb el projecte de l’hospital després de l’avenç que s’ha fet des del punt de vista urbanístic i a l’espera de passar a la següent fase, un cop la conselleria de Terrritori, amb el vistiplau de l’ACA, ens confirmi que el terreny és l’adequat”, va especificar la consellera Olga Pané.
Per la seva banda, la regidora de Sanitat, Estela Valdivia. va destacar la bona entesa entre les parts. “Fem una valoració positiva de la trobada amb la consellera, ja que hem parlat de temes clau i importants per millorar l’assistència sanitària que s’ofereix al municipi”.
Avenços en clau local
La reunió també va servir perquè ambdues administracions es comprometessin a actualitzar i renovar el Pacte per la Salut que contempla, entre altres mesures, la continuïtat del dispensari de Can Sant Joan, el manteniment del servei de ginecologia al municipi, la reclamació de la recuperació de les urgències nocturnes, així com estudiar la futura construcció d’un nou CAP a Mas Duran