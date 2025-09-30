Disset persones ateses per un incendi en uns pisos a Montcada i Reixac

Ensurt dels grossos aquest dimarts en un bloc de pisos de cinc plantes a la plaça de la Ribera de Montcada i Reixac. Els Bombers han extingit amb sis dotacions un incendi després de rebre l'avís poc després de les 13 hores. Segons expliquen fonts del cos, ha cremat la instal·lació elèctrica de l'edifici i el fum ha envaït l'escala i els habitatges.\r\n\r\nEls efectius dels cossos d'emergències han rescatat part del veïnatge i ventilat el bloc. Diverses persones han estat ateses pel SEM, que ha activat cinc ambulàncies. El balanç és de disset afectats: tres menors traslladats en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron, cinc adults traslladats en estat menys greu, també a Vall d'Hebron, quatre altes in situ i cinc il·lesos. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar danys personals greus.\r\n