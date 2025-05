Les obres del soterrament entren en una fase "crítica" per la mobilitat de Montcada i Reixac

Les obres del soterrament han entrat en un dels moments on les afectacions seran més importants per a la mobilitat a Montcada i Reixac. La setmana passada, l’alcalde, Bartolo Egea, acompanyat del president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela, el director facultatiu Rosendo González i Juan Manuel Soriano, adjunt al director de les obres a Montcada i Reixac, van explicar a la ciutadania les restriccions en un acte organitzat per l’Oficina del soterrament que va tenir lloc a l’Auditori municipal. En la seva intervenció, l’alcalde va explicar que “l’objectiu d’aquesta reunió és informar la ciutadania, ja que hem arribat al punt més crític de l’obra per a la mobilitat al centre de Montcada i Reixac”.

Durant la trobada es va avançar que l’accés per a vehicles i vianants pel pas soterrani que connecta el carrer Major amb el passeig Rocamora estaria tallat el passat cap de setmana. A més, fins al 31 de maig el pas estarà obert només per a vianants i els vehicles ja no tornaran a passar per a aquest punt. Tornarà a haver-hi un tall total per a vianants els dies 23 i 24 de maig.

En aquesta zona s’ha de construir un nou mur de contenció que suportarà la llosa per on passaran provisionalment els trens de la línia R2. Aquest mur s’unirà amb els que ja s’han realitzat al tram del carrer de Guadiana i Duc de Tetuán, que va començar a construir el passat estiu. Els responsables de l’obra van informar que el pas inferior de Rocamora no estarà tallat definitivament fins que no s’hagi finalitzat la construcció de la rampa al pas inferior de l’estació, que connecten els carrers de Colon i Guadiana, prevista per a final de maig. Un cop es tanqui aquest pas, els vianants també tindran com a itineraris alternatius el pas de l’avinguda de la Ribera per la zona de l’antic escorxador i el pas a nivell del carrer del Bogatell.

A la reunió els responsables de l’actuació també van explicar que els dos passos a nivell s’hauran de tallar amb motiu de la instal·lació de col·lectors nous, la modificació de prismes de comunicació i la construcció dels murs per on passaran de forma provisional els trens. El pas a nivell del carrer de Pasqual estarà tallat per al pas de vehicles i vianants del 13 al 27 de maig i el de Bogatell, la primera quinzena de juny. Els directors de l’obra van avançar que els dos passos no estaran tancats, en cap cas, a la vegada i que es modificaran les dates per tal de no fer coincidir el tall amb els dies de la Festa Major de Montcada i Reixac, prevista del 5 al 9 de juny. Aquest tancament dels passos a nivell es tornarà a repetir durant el mes d’agost per avançar les feines per ubicar les dues vies a un dels laterals per on han de passar els trens abans que finalitzi l’any. Tocarà tornar-se a carregar de paciència.