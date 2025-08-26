Tapien el local ocupat vinculat a la batalla campal de Montcada i Reixac

Nova actuació per fer front a l'incivisme a Montcada i Reixac. Aquest dimarts, efectius de la Policia Local i treballadors municipals han actuat per tapiar un local fins ara ocupat situat al carrer de Sant Ignasi, 6, al barri de Mas Rampinyo. Tot plegat es produeix després que el passat cap de setmana es procedís a la desocupació de l’edifici.
Un cop s'ha reforçat la seguretat els darrers dies per evitar noves ocupacions conflictives, el consistori ha retornat les claus a la propietat de l’edifici, en mans de la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària).
Aquesta acció arriba dues setmanes després dels incidents que van ocórrer al veïnat, on es van detenir dues persones. El conflicte va succeir a plena llum del dia, al carrer de Sant Ignasi, i va deixar imatges d'agressions amb cadenes, pals i matxets, cosa que va provocar la reacció dels veïns. Alguns residents van compartir vídeos de la batalla campal a les xarxes socials.
El regidor de Policia Local, David Zambrana, assegura que aquesta actuació “referma el nostre objectiu: combatre l’incivisme i la inseguretat que provoca l’ocupació. Continuarem treballant dia a dia per tal de recuperar la normalitat”. Per la seva part, l’alcalde, Bartolo Egea, ha explicat que, després d’aquesta desocupació, “seguirem amb una vigilància conjunta i coordinada entre Policia Local i Mossos d’Esquadra per tal de prevenir nous incidents i garantir la convivència”.