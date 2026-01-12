Frenen dues ocupacions de pisos a Montcada i Reixac

Nova temptativa d'acte delinqüencial a Montcada i Reixac. La ràpida actuació de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra va evitar dues ocupacions als pisos de la Rasa. La intervenció immediata dels cossos de seguretat, coordinada amb el govern municipal, va permetre actuar amb celeritat i eficàcia, garantint la seguretat del veïnat de la zona. Des del consistori destaquen la mediació de l’alcalde montcadenc, Bartolo Egea, del regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, David Zambrana, i de la regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, en la intervenció.
Els fets van passar la setmana passada. Un cop evitades les ocupacions, la mateixa nit es va dur a terme una reunió extraordinària amb la comunitat afectada, en la qual van participar l’alcalde, els regidors implicats i membres de la Policia Local. Durant la trobada es van oferir consells de seguretat, es van resoldre dubtes del veïnat i es va insistir en la importància de la col·laboració ciutadana, demanant que qualsevol moviment sospitós sigui comunicat amb rapidesa als serveis policials. Després de l'incident, Egea ha assenyalat que “la coordinació entre administració, cossos de seguretat i veïnat és clau per prevenir situacions com aquestes i garantir una resposta ràpida i efectiva”. Per la seva banda, el regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, David Zambrana, destaca que “la presència policial i la resposta immediata són determinants per evitar ocupacions i reforçar la sensació de seguretat als barris”. La regidora d’Habitatge, Anabel Moreno, remarcava alhora la importància de l’actuació conjunta: “treballem per protegir el dret a l’habitatge i per donar resposta ràpida a situacions que generen inquietud al veïnat, sempre des de la prevenció i el diàleg”.
Des de l’Ajuntament de Montcada i Reixac es reafirma el compromís amb la seguretat, la convivència i l’habitatge, i es continuarà treballant de manera coordinada amb els cossos policials i la ciutadania per prevenir noves ocupacions i garantir el benestar als barris del municipi.