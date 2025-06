El Parc de les Aigües de Montcada i Reixac, tancat sis mesos per obres

El parc de les Aigües de Montcada i Reixac estarà al voltant de sis mesos tancat per obres. Aquest dimarts 10 de juny Aigües de Barcelona (Agbar) comença l’ocupació dels terrenys de l'emplaçament, on s'han de fer obres de captació d’aigües. En aquest espai l’empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua construirà dos nous pous al Parc de les Aigües i farà la captació d’una part del cabal de la Mina de Montcada i Reixac al Reixagó. La previsió és que les obres durin mig any.

Per a l’execució d’aquestes tasques, Agbar requereix ocupar temporalment les finques on s’ubicaran les futures captacions i les conduccions associades. L’actuació no afecta la zona del reg al costat de l’Escola Bressol Can Sant Joan ni els equipaments municipals (Casal Casa de la Mina i Casa de les Aigües), que continuaran oberts i operatius.

L'actuació està recollida al Programa de mesures del pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, aprovat pel Govern de la Generalitat el maig del 2023, i preveu l’ampliació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP Besòs) i de les captacions subterrànies i superficial. Aquesta intervenció es realitza en el marc de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries, prioritàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

Aquestes obres s’afegeixen a les que està realitzant l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) a la part del parc de les Aigües, a l’espai situat entre el pont aeri de pas de vehicles i els terrenys de l’antiga fàbrica Intorsa, on està construint la sortida d’emergències número 3. A la zona del costat del Casal de la gent gran Casa de la Mina l’empresa també està realitzant tasques de consolidació dels terrenys (jet grouting).