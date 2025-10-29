Restriccions horàries al Parc Antiga Cerveseria per culpa de l'incivisme

La gran quantitat d’actes incívics que es produeixen al Parc Antiga Cerveseria ha obligat l’Ajuntament de Montcada i Reixac a limitar l’horari d’obertura al públic. La decisió s’ha pres en coordinació amb l’escola El Turó, centre que utilitza aquest espai a l’hora del pati a l’assignatura d’educació física. El nou horari serà de 10.30 a 18 h, de dilluns a divendres; i el cap de setmana romandrà tancat, i s’aplicarà a partir d'aquesta mateixa setmana. Fora d’aquest horari, el parc només obrirà per a activitats programades pel consistori o entitats.
“L’incivisme ens ha obligat a prendre aquesta mesura, molt dura perquè el Parc Antiga Cerveseria és un dels pocs espais verds de la zona centre, però la situació cada cop és més insostenible”, ha manifestat la regidora d’Educació, Anabel Moreno, qui ha explicat que el consistori ha rebut multitud de queixes de les famílies de l’alumnat d’El Turó sobre la salubritat del parc, així com de veïnat de la zona. “La presència d’excrements de gossos és constant en un espai freqüentat per infants; des del consistori hem impulsat campanyes de conscienciació, hem multat, hem reforçat els serveis de vigilància i de neteja i malgrat tot aquest esforç, la situació continua sent molt greu”, ha afegit la regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez.
Reforç de la seguretat als carrers
Precisament aquesta setmana s'ha celebrat una Junta de Seguretat Local, que avala la coordinació entre els cossos policials per avançar cap a una ciutat més segura. Així, un dels objectius prioritaris que s’ha fixat el consistori vallesà és minimitzar la percepció d’inseguretat ciutadana intensificant la vigilància. Tot i que les dades dels cossos de seguretat indiquen certa estabilitat o una disminució de certs delictes, aquesta sensació ha augmentat per diversos factors, com l’impacte d’incidents puntuals, la difusió de continguts a les xarxes socials o l’estat de l’espai públic.
La trobada, presidida per l’alcalde, Bartolo Egea, acompanyat del regidor de la Policia Local, David Zambrana, va servir per posar en comú les dades dels cossos i forces de seguretat que actuen al territori, des del setembre del 2024 fins al setembre del 2025. “El nostre objectiu és intensificar la vigilància de les patrulles, la proximitat, més policia de barri i més inspeccions”, va expressar l’alcalde.
Durant aquest període, la Policia Local de Montcada i Reixac ha efectuat 18.558 serveis, un 14% menys que en el darrer termini analitzat, del setembre del 2023 al setembre del 2024. Els tres àmbits principals, trànsit, seguretat i policia administrativa, representen el 63% dels serveis i la resta d’intervencions s’emmarquen en les tasques internes, assistencials, de via pública, judicial i de medi ambient. Amb tot, el cos local va avançar l’elaboració del Pla de Seguretat Local 2026-2029, un document que pretén mostrar una visió comunitària dels serveis de seguretat pública i que afecta diversos estaments municipals. L’any vinent també està previst el desplegament de càmeres de vigilància de trànsit a bona part del terme municipal, una acció vinculada a l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions.