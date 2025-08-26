Una nova passera per unir Font Pudenta i La Ferreria

Montcada i Reixac està immersa en un llarg procés d'obres en diferents trams de la xarxa ferroviària que travessa el municipi. Paral·lelament, s'ha aprofitat la reducció de l'activitat ciutadana en les setmanes d'estiu per renovar també diferents carrers, amb un nou asfaltat. L’actuació, amb una inversió de 800.000 euros, ha afectat nou vies per millorar el ferm, la senyalització i altres elements d’accessibilitat.
Des del passat dia 15 d'agost, però, hi ha una altra obra important en marxa: la nova passera de vianants que connectarà el barri de Font Pudenta amb el polígon de La Ferreria. El nou element substituirà l’antiga estructura tancada el març del 2024 per motius de seguretat i enderrocada el passat mes de juny després de constatar problemes estructurals d’oxidació.
Inauguració aquest setembre
El projecte, presentat al veïnat el novembre de l'any passat, disposa d'un pressupost que frega el mig milió -434.455 euros- i preveu una passera moderna amb estructura d’acer Corten, paviment de formigó acolorit, baranes d’acer inoxidable i il·luminació LED, garantint durabilitat i seguretat. Segons detallen fonts municipals, els treballs s'enfoquen ara detalls per a fer funcional l'equipament, un cop instal·lades les parts més importants per al trànsit de persones. Alhora, la intervenció també inclou la millora de les voreres d’accés des dels dos extrems, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i la connexió entre barris.
Les mateixes veus expliquen que la previsió és poder inaugurar la nova passera a principis de setembre, coincidint amb la represa de l’activitat després de l’estiu i abans que els infants tornin a les aules. L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, destaca que la nova passera "és un exemple clar del compromís d’aquest equip de govern per transformar i millorar Montcada i Reixac amb infraestructures segures, accessibles i modernes que garanteixen una bona connexió entre barris”.