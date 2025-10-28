Noves afectacions a l'R4 i l'R7 per obres d'Adif

Els usuaris vallesans de Rodalies s'hauran de carregar de paciència en les pròximes setmanes. D'una banda, per un tall puntual, aquest diumenge, en el servei de l'R4. De l'altra, per una afectació prolongada que interromprà la circulació de trens habitual a l'R7.
Amb motiu de la nova fase d'obres a l'estació de Montcada Bifurcació que executa Adif, Renfe oferirà el diumenge 2 de novembre un servei alternatiu per carretera a la línia R4 entre Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès. El servei es veu alterat en tres punts concrets.
En primer lloc, en el recorregut Sant Vicenç de Calders / Martorell - Arc de Triomf/Clot Aragó es cobrirà amb el servei en tren i els combois continuaran fins a Badalona per gestió operativa. En segon lloc, en el tram Arc de Triomf/Clot - Fabra i Puig, els bitllets de Rodalies seran vàlids per utilitzar el servei de la línia 1 de Metro. Finalment, en el trajecte Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès s'oferirà servei alternatiu per carretera directe i amb parades intermèdies. En el cas del viatge entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa/Manresa hi haurà servei en tren amb normalitat.
Fins al maig del 2026
Alhora, però, també a partir d'aquest diumenge 2 de novembre hi haurà una afectació a la línia R7 que s'allargarà, previsiblement, fins al maig de l'any que ve. El servei, que enllaça Barcelona-Fabra i Puig amb l’estació de Cerdanyola-Universitat, estarà tallat, per la qual cosa s'habilitarà un servei alternatiu per carretera des de l’estació de Cerdanyola centre a la de Cerdanyola Universitat, amb un bus cada 30 minuts entre setmana i cada hora el cap de setmana.
Aquest bus directe entre les dues estacions cerdanyolenques de Rodalies tindrà una freqüència de 30 minuts en dies feiners i cada hora en caps de setmana i festius.
El tall és conseqüència de l’actuació a la línia R3 amb motiu de les obres d'infraestructura que Adif executa a Montcada Bifurcació i de desdoblament de via entre Parets del Vallès i la Garriga que, des del 7 d’octubre i fins al mes de maig, suposa la interrupció de la circulació de trens entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga. Els títols de transport dels serveis de Rodalies de Catalunya al voltant de Barcelona seran vàlids per accedir al servei alternatiu per carretera, sempre que hagin estat prèviament validats a l'estació d'origen.
Renfe recomana que es consultin els horaris i planifiquin els viatges amb antelació per evitar possibles inconvenients. Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar als expositors de les estacions dels trams afectats i en els canals oficials de la companyia ferroviària.