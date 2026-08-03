Satisfacció entre els usuaris de l’R2 a Montcada i Reixac per la represa del servei

Els usuaris de l'R2 que aquest diumenge van agafar el tren a l'estació de Montcada i Reixac van rebre amb alleujament la represa del servei després de gairebé quatre dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, provocada per l'esfondrament d'un dels pous de les obres del soterrament de les vies. Tot i que les incidències a Rodalies continuen marcant el dia a dia dels viatgers, la recuperació de la circulació ha estat rebuda amb satisfacció.
"Aquests dies m'ha costat arribar a la feina, així que la represa del servei és una molt bona notícia", explicava el Javier, que durant el tall s'ha vist obligat a utilitzar l'R4 per desplaçar-se fins a Barcelona. "Era més llarg i els trens anaven molt més plens", afegia.
La majoria de passatgers consultats coincidien que, malgrat la bona notícia, la confiança en el servei continua sent limitada. "Està bé que ho hagin solucionat, però ja estem acostumats que sempre hi hagi algun problema", lamentava l'Albert, que admetia que les incidències constants han acabat generant resignació entre els usuaris habituals.
Per a d'altres, la sorpresa ha estat la rapidesa amb què s'ha recuperat el servei. "Sincerament, pensava que estaríem una setmana o més sense trens. M'ha sorprès que ho hagin resolt tan aviat", reconeixia el Faruk, que assegurava que havia començat a buscar alternatives per als seus desplaçaments.
També el Daniel admetia que no esperava una recuperació tan ràpida. "Amb els precedents que hi ha hagut aquest any, donava per fet que el tall s'allargaria molt més. Per una vegada, ha anat millor del que ens imaginàvem", comentava.
Durant els quatre dies d'interrupció, bona part dels viatgers van optar per l'R4 per arribar a Barcelona. El José Antonio explicava que els combois circulaven "molt plens" i que els trajectes s'allargaven considerablement. "Avui, almenys, tornem a la normalitat. Ara només falta que duri", deia abans de pujar al tren.
Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esfondrament, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 han recuperat la circulació des de primera hora de diumenge i han prestat servei amb normalitat.